A Barletta nuova sede del Centro Autismo Territoriale
A Barletta nuova sede del Centro Autismo Territoriale
Territorio

A Barletta nuova sede del Centro Autismo Territoriale

La sede sarà ricollocata presso gli uffici distrettuali di Piazza Principe Umberto

Barletta - giovedì 12 marzo 2026 11.13 Comunicato Stampa
La presa in carico delle condizioni cliniche complesse e croniche, come il disturbo dello spettro autistico, richiede un approccio che va oltre il solo intervento riabilitativo e si basa su un modello di assistenza continuativa, personalizzata e integrata. Un modello che coinvolge in rete diversi attori – sanità, scuola, enti locali e terzo settore – con l'obiettivo di rispondere ai bisogni della persona e della sua famiglia lungo tutto il percorso di vita. In questa direzione la ASL BT, già dal 2016 con l'attivazione del primo Centro Autismo Territoriale (CAT) della Regione Puglia e successivamente con l'estensione delle attività anche alla fascia adulta, ha sviluppato un sistema organizzativo dedicato alla diagnosi, alla presa in carico e al coordinamento dei percorsi terapeutici e riabilitativi.

La Asl Bt rafforza questa rete di servizi avviando la riorganizzazione e il trasferimento dei Centri Territoriali per l'Autismo di Andria, Trani e Barletta in sedi riqualificate e più funzionali alle attività cliniche e riabilitative.

Ad Andria il CAT sarà trasferito nello stabile aziendale di via Fornaci n. 201, dove sarà collocato insieme all'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA), rafforzando l'integrazione trale diverse aree dedicati alla presa in carico dei minori.

A Trani l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) sarà ampliata negli spazi della Pneumologia del PTA, collocando il CAT per la prima volta anche a Trani.

Mentre a Barletta la sede sarà ricollocata presso gli uffici distrettuali di Piazza Principe Umberto, negli ambienti precedentemente occupati dall'Area Tecnica e dall'Ingegneria Clinica.

I CAT della Asl Bt rappresentano un punto di riferimento per la presa in carico multidisciplinare delle persone con disturbo dello spettro autistico, attraverso un lavoro integrato con sanità, scuola, enti locali e terzo settore. Le attività comprendono diagnosi precoce, valutazione specialistica, definizione dei progetti riabilitativi personalizzati e monitoraggio dei trattamenti.

Particolare attenzione è dedicata alla fascia 0-3 anni, attraverso percorsi di diagnosi e intervento precoce per i disturbi del neurosviluppo: nell'ultimo biennio sono stati 613 i bambini visitati e 238 quelli presi in carico in programmi riabilitativi precoci. Complessivamente i Cat della Asl Bt seguono 1.971 minori tra 4 e 18 anni e oltre 270 utenti adulti, per un totale di circa 2.800 utenti e famiglie assistiti.

Accanto alle attività cliniche, i centri promuovono iniziative di inclusione sociale e autonomia. Tra queste il gruppo UBUNTU, dedicato ai giovani nella fascia di transizione tra adolescenza ed età adulta (16-25 anni), che realizza laboratori riabilitativi e formativi – dal giardinaggio al teatro, dalla cucina allo sport – anche in collaborazione con le scuole attraverso i percorsi PCTO.

In rete con i Comuni di Trani e Bisceglie, sono inoltre attivi i progetti TAF – Trani Autism Friendly e BAF – Bisceglie Autism Friendly, che prevedono percorsi di formazione per esercenti, operatori dei servizi pubblici e forze dell'ordine, con l'obiettivo di rendere le città più inclusive e favorire opportunità di integrazione sociale e lavorativa per i ragazzi con autismo.
"Il trasferimento dei Centri Territoriali per l'Autismo in spazi riqualificati – spiega il Commissario straordinario della Asl Bt Tiziana Dimatteo – rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi territoriali dedicati all'autismo. Vogliamo garantire ambienti più adeguati e rafforzare una rete di presa in carico che accompagni le persone e le loro famiglie lungo tutto il percorso di vita, dalla diagnosi precoce fino ai progetti di inclusione sociale e lavorativa".

"Il modello dei CAT – aggiunge la dirigente responsabile della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Brigida Figliolia – si basa su una presa in carico globale e continuativa della persona con disturbo dello spettro autistico. L'intervento precoce, in particolare nella fascia 0-3 anni, è fondamentale non solo per la riduzione del danno, ma anche per prevenire le problematiche di innesto sul minore e sulla famiglia e per contenere la cronicizzazione del disagio neuropsichico nell'età adulta, che comporta un incremento dei costi umani e sociali della persona. Accanto al lavoro clinico, è necessario promuovere dunque percorsi di autonomia, laboratori e progetti di inclusione sul territorio, che consentono ai ragazzi di sviluppare competenze e partecipare pienamente alla vita della comunità".
  • Asl Bt
Altri contenuti a tema
Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane Attualità Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane L'azienda sanitaria prova ad accorciare i tempi a febbraio, ma i problemi restano
Asl BT, il barlettano Antonio Lemma è il nuovo segretario RSU nella lista FIALS Attualità Asl BT, il barlettano Antonio Lemma è il nuovo segretario RSU nella lista FIALS Venerdì 6 dicembre si è svolta la prima assemblea della R.S.U. aziendale della Asl BT
Ambulatorio PNES Fisiatria a Barletta: 150 prestazioni dall'inizio dell'anno La città Ambulatorio PNES Fisiatria a Barletta: 150 prestazioni dall'inizio dell'anno La nota della Asl Bt
ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Attualità ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Un progetto per gestire le prenotazioni, orientarsi, pagare e ricevere assistenza
Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari Servizi sociali Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari Questa mattina la presentazione a Barletta
Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta Servizi sociali Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta Appuntamento dalle ore 10 al distretto socio-sanitario di piazza Principe Umberto I
3 A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano Cronaca A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano La donatrice è una donna di 58 anni, di origine marocchina, residente a Barletra
Giornata mondiale della Fisioterapia: un evento divulgativo a Barletta La città Giornata mondiale della Fisioterapia: un evento divulgativo a Barletta Obiettivo dell'iniziativa la sensibilizzazione per adottare stili di vita sani
Velodromo Simeone, stanziati i fondi mancanti per il restyling
12 marzo 2026 Velodromo Simeone, stanziati i fondi mancanti per il restyling
11 anni di dolcezza per la pasticceria “Mon Chéri”
12 marzo 2026 11 anni di dolcezza per la pasticceria “Mon Chéri”
Al via la V edizione di "Wannà Festival della politica giovane " a Barletta
12 marzo 2026 Al via la V edizione di "Wannà Festival della politica giovane" a Barletta
La campagna "Fame di verità e giustizia " di Libera arriva a Barletta: ospite d'eccezione Don Ciotti
12 marzo 2026 La campagna "Fame di verità e giustizia" di Libera arriva a Barletta: ospite d'eccezione Don Ciotti
Italia Viva: «Via Rossini e l’indecoro urbano»
11 marzo 2026 Italia Viva: «Via Rossini e l’indecoro urbano»
Furti al cimitero di Barletta: rubata statuetta di San Giuseppe da una lapide
11 marzo 2026 Furti al cimitero di Barletta: rubata statuetta di San Giuseppe da una lapide
Giardini del Castello ancora parzialmente chiusi, M5S: «Ripristinare tutti gli ingressi»
11 marzo 2026 Giardini del Castello ancora parzialmente chiusi, M5S: «Ripristinare tutti gli ingressi»
Nuove Ordinanze dell’Ufficio Traffico per lavori a Barletta
11 marzo 2026 Nuove Ordinanze dell’Ufficio Traffico per lavori a Barletta
Successi e promozioni per il Circolo Tennis Hugo Simmen: Barletta pronta al torneo ATP
11 marzo 2026 Successi e promozioni per il Circolo Tennis Hugo Simmen: Barletta pronta al torneo ATP
Avviso pubblico per la giornata del Made in Italy
11 marzo 2026 Avviso pubblico per la giornata del Made in Italy
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.