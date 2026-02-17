Asl BT
Asl BT
Attualità

Liste d'attesa ASL BT, tra prenotazioni anticipate e visite ancora lontane

L'azienda sanitaria prova ad accorciare i tempi a febbraio, ma i problemi restano

Barletta - martedì 17 febbraio 2026 12.22
Le liste d'attesa dell'ASL BT ancora al centro delle polemiche. Da un lato i disagi riscontrati da chi si è accaparrato una prestazione sanitaria prevista tra due anni, dall'altro gli sforzi dell'azienda sanitaria per anticipare le visite e colmare gli slot disponibili a breve termine nei vari presidi medici della sesta provincia.

Emergono così le sfaccettature che legano la sanità del territorio e gli stessi pazienti, in un meccanismo che lascia comunque insoddisfatti sia gli operatori del settore, sia chi necessita di cure e appuntamenti più immediati.

I numeri riscontrati fanno registrare ritardi notevoli: circa 700 giorni di attesa per una colonscopia, oltre 300 per una visita ortopedica. Prenotazioni calendarizzate per la fine del 2028, pazienti costretti ad attendere due anni per risolvere problemi che rischiano di peggiorare.

Di contro, il piano della Regione Puglia per snellire le liste d'attesa rappresenta il perno su cui prova ad accorciare i tempi l'azienda sanitaria della BAT. I dati dei primi 15 giorni di febbraio parlano chiaro: richiamati quasi 3600 pazienti, di cui oltre 2800 sono riusciti ad anticipare la propria visita. Quasi 800, invece, hanno rifiutato di modificare la data di prenotazione.

Un tentativo di snellimento che, nella vicina Bari, fa registrare numeri meno confortanti: un paziente su due rifiuta di anticipare la propria data, soprattutto se la nuova collocazione è di domenica perché, a detta dei professionisti della sanità interrogati sul tema, non si vuole rinunciare al giorno festivo trascorrendolo in attesa di una visita medica.

Nella BAT, l'ASL prova a smuovere la situazione con i numeri di inizio febbraio, ma la strada è ancora tortuosa e i pazienti di lunga attesa sperano in ulteriori e sostanziali modifiche.
  • Asl Bt
Altri contenuti a tema
Asl BT, il barlettano Antonio Lemma è il nuovo segretario RSU nella lista FIALS Asl BT, il barlettano Antonio Lemma è il nuovo segretario RSU nella lista FIALS Venerdì 6 dicembre si è svolta la prima assemblea della R.S.U. aziendale della Asl BT
Ambulatorio PNES Fisiatria a Barletta: 150 prestazioni dall'inizio dell'anno La città Ambulatorio PNES Fisiatria a Barletta: 150 prestazioni dall'inizio dell'anno La nota della Asl Bt
ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale Un progetto per gestire le prenotazioni, orientarsi, pagare e ricevere assistenza
Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari Servizi sociali Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari Questa mattina la presentazione a Barletta
Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta Servizi sociali Umanizzazione delle cure per i pazienti oncologici, open day a Barletta Appuntamento dalle ore 10 al distretto socio-sanitario di piazza Principe Umberto I
3 A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano Cronaca A Barletta un nuovo gesto d'amore con una donazione multiorgano La donatrice è una donna di 58 anni, di origine marocchina, residente a Barletra
Giornata mondiale della Fisioterapia: un evento divulgativo a Barletta La città Giornata mondiale della Fisioterapia: un evento divulgativo a Barletta Obiettivo dell'iniziativa la sensibilizzazione per adottare stili di vita sani
Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa La città Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa Più personale e prestazioni in fascia serale per garantire esami e visite più rapidi ai cittadini
Incidente viale Regina Elena a Barletta, donna investita ancora in condizioni gravi
17 febbraio 2026 Incidente viale Regina Elena a Barletta, donna investita ancora in condizioni gravi
Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti donati alla Caritas di Barletta
17 febbraio 2026 Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti donati alla Caritas di Barletta
Il Giardino del Mago: da 44 anni eccellenza e passione nel cuore del territorio
17 febbraio 2026 Il Giardino del Mago: da 44 anni eccellenza e passione nel cuore del territorio
Vento forte su Barletta, chiusi cimitero e giardini del Castello
17 febbraio 2026 Vento forte su Barletta, chiusi cimitero e giardini del Castello
Allerta meteo per forte vento a Barletta
17 febbraio 2026 Allerta meteo per forte vento a Barletta
«Tutto va bene madama la marchesa», la lista Emiliano sindaco di Puglia sulla attuale sitazione amministrativa
17 febbraio 2026 «Tutto va bene madama la marchesa», la lista Emiliano sindaco di Puglia sulla attuale sitazione amministrativa
Presentato a Barletta il progetto “Tende Incantate: storie per il pianeta”
17 febbraio 2026 Presentato a Barletta il progetto “Tende Incantate: storie per il pianeta”
Barletta, donna investita sulle strisce in viale Regina Elena: è in coma
16 febbraio 2026 Barletta, donna investita sulle strisce in viale Regina Elena: è in coma
Divieto di trasferta a Ferrandina, il pensiero del Barletta 1922
16 febbraio 2026 Divieto di trasferta a Ferrandina, il pensiero del Barletta 1922
Carne di cavallo sì o no? Presentato disegno di legge al Parlamento
16 febbraio 2026 Carne di cavallo sì o no? Presentato disegno di legge al Parlamento
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.