Il segretario di FdI Luigi Antonucci con Oronzo Cilli e Riccardo Memeo
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Politica

Approvato l’odg sulle concessioni demaniali marittime, la soddisfazione di Fratelli’d’Italia

La nota firmata dal segretario cittadino Luigi Antonucci

Barletta - lunedì 27 aprile 2026 21.57 Comunicato Stampa
«La segreteria di Fratelli d'Italia di Barletta esprime soddisfazione e compiacimento per l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell'ordine del giorno relativo alle concessioni demaniali marittime». Così il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Luigi Antonucci.

«Si tratta di un atto di indirizzo importante e necessario, che va nella direzione da sempre sostenuta da Fratelli d'Italia: garantire certezza giuridica agli operatori, tutelare il lavoro e salvaguardare un comparto strategico per l'economia del territorio, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali.

L'ordine del giorno approvato, infatti, tiene conto delle più recenti pronunce dei tribunali amministrativi e richiama con chiarezza l'esigenza di uniformare l'azione amministrativa, assicurando parità di trattamento tra i concessionari e continuità nell'utilizzo delle aree demaniali. In questo senso, la previsione della conferma delle scadenze delle concessioni al 31 dicembre 2033 rappresenta un elemento di stabilità fondamentale per le imprese balneari, che potranno continuare a investire e programmare con maggiore serenità.

Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto la necessità di affrontare il tema delle concessioni demaniali con equilibrio e pragmatismo, evitando soluzioni ideologiche o penalizzanti per le realtà locali. La tutela dell'interesse pubblico passa anche attraverso il riconoscimento del valore economico, sociale e occupazionale di chi, da anni, opera lungo la nostra costa garantendo servizi, decoro e sicurezza».

Particolarmente rilevante è inoltre il richiamo alla salvaguardia ambientale e alla continuità del presidio del territorio costiero, aspetti che rappresentano una priorità per una gestione sostenibile e responsabile del demanio marittimo.

Con questo atto, il Consiglio comunale di Barletta compie un passo significativo nella direzione della chiarezza amministrativa e della tutela delle imprese, contribuendo al contempo a ridurre il contenzioso e a rafforzare la coerenza dell'azione dell'ente.

Fratelli d'Italia continuerà a vigilare affinché gli indirizzi approvati trovino concreta attuazione, nell'interesse della città, degli operatori e dell'intera comunità.

Luigi Rosario Antonucci
Segretario cittadino di Fratelli d'Italia – Barletta
  • Fratelli d'Italia
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