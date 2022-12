Il 30 dicembre si svolge il consiglio comunale conclusivo per il 2022

Causa civile germani Dibenedetto c/Comune di Barletta – Ordinanza cron. 2092/2021, Rep. 1939/2021, pubblicata dalla Corte di Appello di Bari 7/7/2021 sul procedimento n.1320/2019 RG e sentenza TAR Puglia – Sede di Bari – Sez.II n.1160/2022 del 12.08.2022. Riconoscimento debito fuori bilancio; Chiarazzo geom.Antonio & c. SRL c/Comune di Barletta – Ottemperanza per l'attuazione ed esecuzione della sentenza TAR Puglia – Sede di Bari – n.1253/121 del 27.09.2022. Riconoscimento debito fuori bilancio. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.1416 del 14.04.2011 – TAR Puglia – Sede di Bari – Confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n.830 del 12.02.2013; Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.237/2022 del Giudice di Pace di Barletta Avvocatura comunale; Ratifica della delibera di Giunta comunale n.139 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024; PNRR – Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi art.175 c.3 lettera a; Piano di revisione delle società partecipate del Comune di Barletta alla data del 31/12/2022; Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025; P.O. FESR 2014/2020 – Grande progetto adeguamento ferroviario dell'area metropolitana nord barese. Intervento di realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta, lato via Vittorio Veneto, con prolungamento del sottopasso pedonale e modifica dei binari della ferrovia regionale Bari-Barletta, aggiornamento della convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n.72 del 23/1272015,

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell'ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 30 dicembre 2022 con inizio alle ore 9,00 in prima convocazione.