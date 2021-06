I casi Covid a Barletta sono meno di 50

L'ultimo dato pubblicato sulla nostre pagine risale a fine maggio, quando i contagi erano 485. Ora il panorama complessivo del Covid in Puglia è decisamente migliorato. Come si deduce nella mappa allegata all'ultimo bollettino Covid regionale, aggiornato alle ore 14:45 di martedì 22 giugno, Barletta si colloca nella fascia 21-50 casi attualmente positivi.La situazione in città dunque è nettamente migliorata, e anche tutta la Puglia in generale appare "alleggerita" nei colori che indicano la fascia di incidenza città per città.Di seguito è possibile consultare i dati completi presenti nel bollettino odierno.