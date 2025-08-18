Grandi eventi e tutela del fratino, Forza Italia Barletta chiede chiarezza all'amministrazione

Una posizione chiara e unitaria dell'Amministrazione comunale sulla questione;

Il chiarimento su chi esprime la linea ufficiale dell'Ente in materia ambientale;

L'apertura di un tavolo di confronto per individuare soluzioni condivise che valorizzino sia le potenzialità turistico-economiche che il patrimonio naturale di Barletta.

«In merito al dibattito in corso sul binomio grandi eventi e tutela della flora e fauna della nostra città, il Direttivo cittadino di Forza Italia ritiene opportuno contribuire al confronto con spirito costruttivo, chiedendo chiarezza sulla posizione dell'Amministrazione comunale». Così la segretaria cittadina di Forza Italia, Rosa Tupputi.«Ricordiamo, infatti, che il protocollo sul ripristino e la rinaturalizzazione del cordone dunale fu sottoscritto dal Comune nella persona dell'allora assessore all'Ambiente Giuseppe D'Alba, espressione di Forza Italia, insieme a Legambiente e Sigea Puglia. Un atto amministrativo di grande rilievo, approvato con delibera di Giunta dall'allora sindaco Cannito e da assessori che siedono tutt'oggi nell'attuale esecutivo comunale, a testimonianza della piena assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione cittadina.A rafforzare il valore dell'intesa, le recenti dichiarazioni dell'attuale assessora all'Ambiente, Mihaela Albanese, che in una recente intervista ha chiarito la possibilità di conciliare grandi eventi e tutela ambientale, e soffermandosi sulla necessità di rispettare l'area di nidificazione del 'Fratino' ha affermato:"I grandi eventi possono sicuramente svolgersi, non laddove però venga inclusa questa area qui. Barletta lo sappiamo bene ha 14 km di costa, quindi le manifestazioni di così ampio respiro troveranno senz'altro la maniera di svolgersi sulle nostre spiagge ma altrove".Per favorire un confronto sereno e nell'interesse della città, dunque, chiediamo:Siamo fermamente convinti che tutela dell'ambiente e sviluppo economico possano procedere di pari passo, attraverso scelte ponderate e condivise.Forza Italia è disponibile al dialogo e al confronto costruttivo per il bene della nostra città, certi che insieme si possano trovare le soluzioni migliori per Barletta».