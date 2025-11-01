Calici nel Borgo Antico
Calici nel Borgo Antico
Speciale

Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico

Oggi la seconda serata

Barletta - sabato 1 novembre 2025 Sponsorizzato
Grande successo per la prima serata dell'edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico. Migliaia di persone provenienti da tutta la regione hanno affollato il centro storico di Bisceglie per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico, che quest'anno unisce enogastronomia, musica e cultura negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia.

In tantissimi hanno scelto di visitare Bisceglie per vivere una serata all'insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell'allegria, con la presenza di diverse band e artisti locali che hanno allietato i visitatori accompagnandoli nel loro percorso di degustazione.

Si replica questa sera e domani per un'esperienza magica tra il meglio dell'enologia e della cucina regionale: un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da decine di cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina.

Proseguiranno anche oggi, inoltre, le visite guidate gratuite per il centro storico curate dalla dottoressa Irene Frisari. Un'occasione per scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del borgo antico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Ogni sera l'itinerario varierà in base anche alle richieste e alle curiosità del partecipanti. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate.
Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Eventi Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante "Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni"
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo In programma da oggi fino al 2 novembre
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno Attualità Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno La lista completa delle candidature
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
“L’Italia come non l’avete mai vista”, una mostra nella chiesa di San Michele
1 novembre 2025 “L’Italia come non l’avete mai vista”, una mostra nella chiesa di San Michele
Errato conferimento dei rifiuti a Barletta: 44 trasgressori individuati tra attività commerciali e condomini
1 novembre 2025 Errato conferimento dei rifiuti a Barletta: 44 trasgressori individuati tra attività commerciali e condomini
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Martina-Barletta: sfida da dentro o fuori
1 novembre 2025 Martina-Barletta: sfida da dentro o fuori
Concerto di musica sacra ortodossa a Barletta
1 novembre 2025 Concerto di musica sacra ortodossa a Barletta
Braccio di Levante: trasparenza, diritti e futuro della città
31 ottobre 2025 Braccio di Levante: trasparenza, diritti e futuro della città
Da lunedì saranno riattivati gli ascensori al sottovia di via Milano
31 ottobre 2025 Da lunedì saranno riattivati gli ascensori al sottovia di via Milano
Domani resta chiuso l'ecocentro di via dei Salici
31 ottobre 2025 Domani resta chiuso l'ecocentro di via dei Salici
Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
31 ottobre 2025 Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
Via dei Muratori: sentenza ignorata. Da vent’anni si sono succeduti quattro sindaci
31 ottobre 2025 Via dei Muratori: sentenza ignorata. Da vent’anni si sono succeduti quattro sindaci
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.