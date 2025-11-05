Grande partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Daniela Maiorano

Comitato elettorale di Daniela Maiorano
È stata una vera e propria festa di comunità l'inaugurazione del comitato elettorale di Daniela Maiorano, candidata al Consiglio Regionale nella lista "Per la Puglia" a sostegno di Antonio Decaro Presidente. In tantissimi hanno voluto esserci ieri sera, 4 novembre, in via Regina Margherita ad Andria per dare il proprio sostegno alla dottoressa Maiorano, in un abbraccio collettivo che ha reso il momento ancora più carico di significato.

«Sono profondamente commossa - ha dichiarato la candidata - per tutte le persone che hanno scelto di essere presenti, di ascoltare, di stringermi la mano. È stata una risposta bellissima ai veleni che hanno segnato i primi giorni di questa campagna elettorale. Questa invece è la strada giusta, che io del resto non ho mai abbandonato: quella dell'incontro, del faccia a faccia, del confronto diretto con i cittadini. È questo il modo in cui voglio raccontare le mie idee per una Puglia che sia davvero al passo con i tempi nei prossimi cinque anni».

Nel corso della serata, la candidata ha spiegato quanto la politica possa essere vista come una forma diversa di cura, cura per un territorio, oltre che per le persone, e di come intenda portare avanti il suo mandato elettorale, una volta eletta, seguendo gli stessi valori che le hanno insegnato quasi 30 anni di professione medica: empatia, responsabilità, presenza. La dottoressa ha poi illustrato i punti chiave del suo programma, che toccano temi cruciali come il drastico abbattimento delle liste d'attesa, il nuovo ospedale della BAT, un piano speciale per gli asili nido, programmi per il volontariato e l'invecchiamento attivo, trasporti gratis per i giovani studenti.

A portare il proprio saluto, durante la serata, sono stati anche la sindaca di Andria Giovanna Bruno e i candidati consiglieri Ruggero Passero e Irene Cornacchia, tutti concordi sull'urgenza di garantire, nella prossima legislatura regionale, una rappresentanza forte e determinata della provincia BAT, la più giovane ma anche la più dimenticata delle sei province pugliesi.

A conclusione dell'evento, Daniela Maiorano ha voluto condividere un ultimo pensiero: «Una serata così è esattamente la spinta che mi serviva per affrontare queste due settimane decisive. Per chi, come me, non fa politica per mestiere ma ci mette la faccia e la propria storia, ogni giorno di campagna è entusiasmante, sì, ma anche duro. Significa mettersi costantemente alla prova e sentire tutto il peso - e la responsabilità - della fiducia che si va a chiedere. Grazie alla vicinanza e all'energia che ho respirato ieri sera, ora sento davvero che tutto è possibile».
