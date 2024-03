"Girls Voices", parte con entusiasmo la rassegna della Fondazione S.E.C.A.

Si è aperta con un concerto omaggio alle più grandi signore della musica italiana,, ideata dallauna rassegna di concerti e uno slogan che richiama i sogni, le emozioni, la sensibilità, i diritti, la dignità e l'estro femminili.Grande musica e grande voce: questo il binomio che ha fatto registrare l'ennesimo sold out al Polo Museale di Trani in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Una sala gremita ha acclamatoe Jazz Band compostaIl concerto ha offerto al calorosissimo pubblico una miscela di brani pop nazionali dagli anni '60 ad oggi. Emozionante e coinvolgente la serata scandita dagli arrangiamenti in chiave jazz della band e dalla potente voce di Giuliano, applauditissimo per la splendida performance che ha spaziato da canzoni di Patty Pravo, Mina, Mia Martini e Raffaella Carrà: una serata meravigliosa in cui non è mancato il monito contro la violenza di genere, in un tempo caratterizzato, invece, da continue e quotidiane violenze.Graditissimi gli omaggi finali per tutto il pubblico, ovvero tantissime mimose e degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni.Per la rassegna Girls Voices è stata rinnovata la partnership con, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT della Provincia B.A.T., con le. La rassegna è in collaborazione con Fineco Bank Private Banking Barletta, Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gest® e Regione Puglia.