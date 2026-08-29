Fondazione Disfida di Barletta, De Santis (PD): «Ora si va oltre i proclami»

«Abbiamo condiviso come centrosinistra la proposta di legge e l'abbiamo presentata tutti insieme per dare una ripartenza alla effettiva costituzione e attivazione della Fondazione Disfida di Barletta, rimasta al palo dalla sua istituzione, nel 2024. Il PD, insieme alle altre forze di maggioranza, in particolare ai colleghi Ruggiero Passero, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio e Nicola Rutigliano, dimostra, oltre i proclami, un impegno concreto per raggiunge questo obiettivo e dare vita a un ente che sarà vitale per la giusta valorizzazione della Disfida di Barletta, portandola oltre il folclore e oltre la celebrazione». Così il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.