Disfida di Barletta, Passero: “Presentata proposta di legge per arrivare alla costituzione della Fondazione”

"La Fondazione della Disfida di Barletta è uno strumento fondamentale per la definitiva valorizzazione di un evento identitario per la città e l'intera Italia. Per questo motivo, di comune accordo con l'intera maggioranza, ho depositato una proposta di legge utile a sbloccarne definitivamente l'iter costitutivo. L'attenzione della Regione Puglia nei confronti della città di Barletta è costante". Così il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero."Negli ultimi mesi - afferma Passero - dalla Regione sono arrivati i fondi per la ricostruzione del PalaMarchiselli e, ancor più recentemente, quelli per la realizzazione delle celebrazioni 2026 della Disfida, ottenuti in seguito al recepimento da parte del presidente Antonio Decaro e della sua giunta, delle istanze provenienti dal sottoscritto e dall'intera maggioranza di centrosinistra. Ora, per rafforzare questo impegno, ho presentato, con il supporto dei colleghi Debora Ciliento, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio e Nicola Rutigliano una proposta di legge che sblocchi l'iter di costituzione della fondazione"."Questa proposta - spiega il presidente del gruppo Per la Puglia - mira a rendere finalmente operativa la Fondazione della Disfida di Barletta, istituita con la legge regionale del 2024 ma finora ostacolata da problemi normativi, procedurali e finanziari. Non viene quindi creato un nuovo organismo, ma vengono modificate le regole esistenti per permettere alla Fondazione di funzionare concretamente. La Regione Puglia e il Comune di Barletta saranno i soci fondatori-promotori, mentre altri enti pubblici o privati potranno aderire successivamente senza che la loro partecipazione sia necessaria per l'avvio della Fondazione. La sede sarà a Barletta e vengono eliminati i termini temporali per l'approvazione dello statuto e la stipulazione dell'atto costitutivo"."La Fondazione - prosegue Passero - avrà il compito di valorizzare la Disfida di Barletta, considerata un patrimonio storico e culturale di interesse per tutta la Puglia. Tra gli obiettivi ci sono la ricerca e divulgazione storica, la promozione turistica e culturale, il coinvolgimento di scuole e università, dei giovani e degli operatori del settore, oltre alla capacità di ottenere finanziamenti pubblici e privati. Viene introdotto un piano strategico triennale, affiancato al programma annuale, per definire obiettivi, attività, risultati attesi e modalità per reperire ulteriori risorse. La proposta stabilisce inoltre una governance più trasparente: gli organi amministrativi opereranno gratuitamente, saranno previste regole su incompatibilità e conflitti di interesse e saranno pubblicati i principali atti. Il Presidente sarà nominato dalla Regione su designazione del Comune di Barletta"."Dal punto di vista economico, - chiarisce il consigliere regionale - vengono distinti il fondo di dotazione, destinato al patrimonio della Fondazione, e il fondo di gestione, utilizzato per le attività annuali"."Sbloccare definitivamente la Fondazione - conclude Passero - rappresenterebbe la definitiva svolta nella valorizzazione della Disfida. Lavoriamo per raggiungere questo obiettivo".