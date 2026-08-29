Benny Strignano
Benny Strignano
Altri sport

Super Trofeo Lamborghini: altro gran podio per Benny Strignano

Salito al volante nella seconda parte di Gara 1 al Nürburgring, il pilota barlettano è stato autore di un'altra preziosa rimonta

Barletta - sabato 29 agosto 2026 16.30
Altro bel podio per Benny Strignano, che in Gara 1 al Nürburgring porta a compimento l'ennesima rimonta stagionale giungendo terzo con Nicholas Pujatti alle spalle della coppia DL Racing formata da Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni, e del polacco Jerzy Spinkiewicz, pilota unico del team UNIQ.

Partita con la concreta minaccia di pioggia, Gara 1 del Nürburgring ha visto inizialmente protagonisti i piloti di equipaggi Pro Am Paul Levet, Milos Pavlovic e Jonathan Cecotto, con i piloti Kevin Gilardoni e Jerzy Spinkiewicz lì in agguato.

Buona prima parte di gara per il team Rexal Villorba Corse di Nicholas Pujatti, che dopo aver perso una posizione in partenza si è assestato al nono posto in classifica generale (quarto di categoria Pro) prima di lasciare il volante a Benny Strignano.

Con 27 minuti di gara ancora da percorrere, Strignano supera prima il finlandese Tuomaala del Team Leipert, e poi il brasiliano Leitzke Grotta del team Oregon, per poi controllare abbastanza agevolmente la rimonta del danese Silas Rytter (altro pilota in lotta per il titolo), che con il suo compagno di team Patrik Fraboni ha dapprima pagato una qualifica di Gara 1 piuttosto deludente, e poi anche una brutta partenza.

Domani, a partire dalle ore 12:45 è in programma Gara 2, con uno schieramento di partenza che vede praticamente uno dietro l'altro tutti gli equipaggi in lotta per il titolo europeo, e con un Benny Strignano che scatterà dalla sesta posizione in griglia per una gara che a conti fatti potrebbe davvero valere un campionato e una stagione.


Cronaca Gara 1 Nürburgring
  • Partenza: nessun problema alla prima curva con Paul Levet (Pro AM Vincenzo Sospiri Racing) al comando davanti a Milos Pavlovic (Pro Am ASR) e Jonathan Cecotto (Pro Am Invictus) e Kevin Gilardoni (Pro DL Racing). Perde una posizione al via Nicholas Pujatti che ora è decimo. Scivolato molto indietro invece Patrik Fraboni (Oregon);
  • 5' di gara: Pujatti, con la Lamborghini numero 15, passa prima Manz Thalin e poi Jozef Knopp. Nel frattempo il meteo minaccia pioggia;
  • 8' di gara: prime gocce di pioggia all'altezza di Curva 1. Pujatti nel frattempo è a circa 2 secondi da Jerzy Spinkiewicz (UNIQ);
  • 10' di gara: contatto tra Knopp e Thalin, con lo svedese del team Leipert che scivola in fondo al gruppo. Nel frattempo Spinkiewicz scavalca al settimo posto Alfio Spina (team Oregon), con Nicholas Pujatti che ora è dietro il pilota siciliano. Fraboni nel frattempo risale in quindicesima posizione in classifica generale;
  • 15' di gara: pioggia sempre più insistente ma classifica sostanzialmente invariata, con Levet davanti a Pavlovic, Cecotto e Gilardoni. Pujatti sempre ottavo a 2"8 da Spina. Ai box si preparano le gomme da bagnato;
  • 17' di gara: Pujatti è scavalcato dal finlandese Matias Salonen (Leipert);
  • 20' di gara: apertura dei dieci minuti in regime di "pit window", con alcuni team che preparano le gomme da bagnato. Nicholas Pujatti è il primo ad entrare in pit lane per lasciare il volante a Benedetto Strignano;
  • 23' di gara: Benny Strignano entra in pista;
  • 35' di gara: scaduti i dieci minuti di "pit window", la classifica di categoria Pro vede al comando Simone Iaquinta (DL Racing) davanti a Spinkiewicz (UNIQ), Rogerio Leitzke Grotta (Oregon), Henri Tuomaala (Leipert) e poi Benny Strignano, che è comunque a poco più di quattro secondi dal leader della gara di categoria Pro. Settimo invece Silas Rytter (Oregon);
  • 37' di gara: Strignano passa Tuomaala ed è a sette decimi da Leitzke Grotta. Nel frattempo Iaquinta stacca di sei secondi Sienkiewicz ed è al comando della gara;
  • 40' Strignano supera anche Leitzke Grotta ed è ora terzo nella gara per la categoria Pro dietro a Iaquinta e Spinkiewicz. Sesto Sylas Rytter;
  • 45' di gara: posizioni sostanzialmente cristallizzate con Simone Iaquinta che ha 5"4 di vantaggio su Jerzy Spinkiewicz, con Benny Strignano terzo a 15" dal leader della gara. Quarto Rytter, quinto Leitzke Grotta e sesto Tuomaala;
  • Fine gara: Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni del team DL Racing si aggiudicano Gara 1 al Nürburgring davanti a Jerzy Spinkiewicz (UNIQ) e alla Lamborghini numero 15 del team Rexal Villorba Corse di Benny Strignano e Nicholas Pujatti.
  • Benny Strignano
  • Automobilismo
Altri contenuti a tema
Super Trofeo Lamborghini: un barlettano al Nürburgring Super Trofeo Lamborghini: un barlettano al Nürburgring Riparte dalla Germania la sfida di Benny Strignano per il titolo europeo
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano da spettacolo in Gara 2 a Spa e conquista un bellissimo secondo posto Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano da spettacolo in Gara 2 a Spa e conquista un bellissimo secondo posto Nell'iconico circuito belga il pilota barlettano è autore di un'esaltante rimonta, culminata con un grandioso sorpasso nel mitico tratto di Eau Rouge-Raidillon
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano e Nicholas Pujatti chiudono settimi in Gara 1 a Spa Francorchamps Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano e Nicholas Pujatti chiudono settimi in Gara 1 a Spa Francorchamps Il pilota barlettano va al cambio guida in quinta posizione. Gara condizionata dalla safety car nel finale
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano di scena a Spa-Francorchamps Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano di scena a Spa-Francorchamps Il pilota barlettano di Rexal Villorba Corse a caccia di rivincite e del primato in classifica sul leggendario circuito belga
Benzina, diesel, ibrido o elettrico? Guida pratica alla scelta della motorizzazione giusta nel 2026 Auto e motori Benzina, diesel, ibrido o elettrico? Guida pratica alla scelta della motorizzazione giusta nel 2026 Un approfondimento a cura di Dibenedetto Automotive
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano e Nicholas Pujatti secondi in Gara 2 a Imola Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano e Nicholas Pujatti secondi in Gara 2 a Imola Terzo podio su quattro gare per il pilota barlettano del team Rexal Villorba Corse
Super Trofeo Lamborghini: solo la safety car ferma la grande rimonta a Imola di Benny Strignano e Nicholas Pujatti Calcio Super Trofeo Lamborghini: solo la safety car ferma la grande rimonta a Imola di Benny Strignano e Nicholas Pujatti Scattata dalla ventisettesima posizione, la Lamborghini numero 15 del pilota barlettano e dal giovane friulano chiude al quinto posto una clamorosa rincorsa. Oggi pomeriggio Gara 2 (15:30)
Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano in direzione Imola Super Trofeo Lamborghini: Benny Strignano in direzione Imola Dopo il grande week del Paul Ricard, il pilota di Barletta è atteso tra i protagonisti seconda tappa del monomarca della "casa del toro"
Auto "sospetta " a Barletta: all'interno "marmotte " per gli assalti agli ATM
29 agosto 2026 Auto "sospetta" a Barletta: all'interno "marmotte" per gli assalti agli ATM
Forza Italia Barletta, Tupputi: «Sul nome di Grimaldi nessuna condivisione con la segreteria cittadina»
29 agosto 2026 Forza Italia Barletta, Tupputi: «Sul nome di Grimaldi nessuna condivisione con la segreteria cittadina»
Disfida di Barletta, Passero: “Presentata proposta di legge per arrivare alla costituzione della Fondazione”
29 agosto 2026 Disfida di Barletta, Passero: “Presentata proposta di legge per arrivare alla costituzione della Fondazione”
Undici leoni
29 agosto 2026 Undici leoni
Maria Regina della Famiglia: Barletta accoglie la Madonna Pellegrina di Loreto
29 agosto 2026 Maria Regina della Famiglia: Barletta accoglie la Madonna Pellegrina di Loreto
Viabilità, nuovi divieti e modifiche al traffico a Barletta: i provvedimenti in vigore dal 31 agosto
29 agosto 2026 Viabilità, nuovi divieti e modifiche al traffico a Barletta: i provvedimenti in vigore dal 31 agosto
Via dei Muratori, Musti chiede chiarezza sul debito fuori bilancio
29 agosto 2026 Via dei Muratori, Musti chiede chiarezza sul debito fuori bilancio
Il Barletta l’ha rifatto: 43 anni dopo ”umiliato” il "grande " Bari. Al Puttilli finisce 3-0
28 agosto 2026 Il Barletta l’ha rifatto: 43 anni dopo ”umiliato” il "grande" Bari. Al Puttilli finisce 3-0
Pennetti Lab rinnova il sito web e la propria identità visiva
28 agosto 2026 Pennetti Lab rinnova il sito web e la propria identità visiva
L'8 settembre il consiglio comunale discuterà della discarica di San Procopio
28 agosto 2026 L'8 settembre il consiglio comunale discuterà della discarica di San Procopio
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.