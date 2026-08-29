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Super Trofeo Lamborghini: altro gran podio per Benny Strignano
Salito al volante nella seconda parte di Gara 1 al Nürburgring, il pilota barlettano è stato autore di un'altra preziosa rimonta
Barletta - sabato 29 agosto 2026 16.30
Altro bel podio per Benny Strignano, che in Gara 1 al Nürburgring porta a compimento l'ennesima rimonta stagionale giungendo terzo con Nicholas Pujatti alle spalle della coppia DL Racing formata da Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni, e del polacco Jerzy Spinkiewicz, pilota unico del team UNIQ.
Partita con la concreta minaccia di pioggia, Gara 1 del Nürburgring ha visto inizialmente protagonisti i piloti di equipaggi Pro Am Paul Levet, Milos Pavlovic e Jonathan Cecotto, con i piloti Kevin Gilardoni e Jerzy Spinkiewicz lì in agguato.
Buona prima parte di gara per il team Rexal Villorba Corse di Nicholas Pujatti, che dopo aver perso una posizione in partenza si è assestato al nono posto in classifica generale (quarto di categoria Pro) prima di lasciare il volante a Benny Strignano.
Con 27 minuti di gara ancora da percorrere, Strignano supera prima il finlandese Tuomaala del Team Leipert, e poi il brasiliano Leitzke Grotta del team Oregon, per poi controllare abbastanza agevolmente la rimonta del danese Silas Rytter (altro pilota in lotta per il titolo), che con il suo compagno di team Patrik Fraboni ha dapprima pagato una qualifica di Gara 1 piuttosto deludente, e poi anche una brutta partenza.
Domani, a partire dalle ore 12:45 è in programma Gara 2, con uno schieramento di partenza che vede praticamente uno dietro l'altro tutti gli equipaggi in lotta per il titolo europeo, e con un Benny Strignano che scatterà dalla sesta posizione in griglia per una gara che a conti fatti potrebbe davvero valere un campionato e una stagione.
Cronaca Gara 1 Nürburgring
Partita con la concreta minaccia di pioggia, Gara 1 del Nürburgring ha visto inizialmente protagonisti i piloti di equipaggi Pro Am Paul Levet, Milos Pavlovic e Jonathan Cecotto, con i piloti Kevin Gilardoni e Jerzy Spinkiewicz lì in agguato.
Buona prima parte di gara per il team Rexal Villorba Corse di Nicholas Pujatti, che dopo aver perso una posizione in partenza si è assestato al nono posto in classifica generale (quarto di categoria Pro) prima di lasciare il volante a Benny Strignano.
Con 27 minuti di gara ancora da percorrere, Strignano supera prima il finlandese Tuomaala del Team Leipert, e poi il brasiliano Leitzke Grotta del team Oregon, per poi controllare abbastanza agevolmente la rimonta del danese Silas Rytter (altro pilota in lotta per il titolo), che con il suo compagno di team Patrik Fraboni ha dapprima pagato una qualifica di Gara 1 piuttosto deludente, e poi anche una brutta partenza.
Domani, a partire dalle ore 12:45 è in programma Gara 2, con uno schieramento di partenza che vede praticamente uno dietro l'altro tutti gli equipaggi in lotta per il titolo europeo, e con un Benny Strignano che scatterà dalla sesta posizione in griglia per una gara che a conti fatti potrebbe davvero valere un campionato e una stagione.
Cronaca Gara 1 Nürburgring
- Partenza: nessun problema alla prima curva con Paul Levet (Pro AM Vincenzo Sospiri Racing) al comando davanti a Milos Pavlovic (Pro Am ASR) e Jonathan Cecotto (Pro Am Invictus) e Kevin Gilardoni (Pro DL Racing). Perde una posizione al via Nicholas Pujatti che ora è decimo. Scivolato molto indietro invece Patrik Fraboni (Oregon);
- 5' di gara: Pujatti, con la Lamborghini numero 15, passa prima Manz Thalin e poi Jozef Knopp. Nel frattempo il meteo minaccia pioggia;
- 8' di gara: prime gocce di pioggia all'altezza di Curva 1. Pujatti nel frattempo è a circa 2 secondi da Jerzy Spinkiewicz (UNIQ);
- 10' di gara: contatto tra Knopp e Thalin, con lo svedese del team Leipert che scivola in fondo al gruppo. Nel frattempo Spinkiewicz scavalca al settimo posto Alfio Spina (team Oregon), con Nicholas Pujatti che ora è dietro il pilota siciliano. Fraboni nel frattempo risale in quindicesima posizione in classifica generale;
- 15' di gara: pioggia sempre più insistente ma classifica sostanzialmente invariata, con Levet davanti a Pavlovic, Cecotto e Gilardoni. Pujatti sempre ottavo a 2"8 da Spina. Ai box si preparano le gomme da bagnato;
- 17' di gara: Pujatti è scavalcato dal finlandese Matias Salonen (Leipert);
- 20' di gara: apertura dei dieci minuti in regime di "pit window", con alcuni team che preparano le gomme da bagnato. Nicholas Pujatti è il primo ad entrare in pit lane per lasciare il volante a Benedetto Strignano;
- 23' di gara: Benny Strignano entra in pista;
- 35' di gara: scaduti i dieci minuti di "pit window", la classifica di categoria Pro vede al comando Simone Iaquinta (DL Racing) davanti a Spinkiewicz (UNIQ), Rogerio Leitzke Grotta (Oregon), Henri Tuomaala (Leipert) e poi Benny Strignano, che è comunque a poco più di quattro secondi dal leader della gara di categoria Pro. Settimo invece Silas Rytter (Oregon);
- 37' di gara: Strignano passa Tuomaala ed è a sette decimi da Leitzke Grotta. Nel frattempo Iaquinta stacca di sei secondi Sienkiewicz ed è al comando della gara;
- 40' Strignano supera anche Leitzke Grotta ed è ora terzo nella gara per la categoria Pro dietro a Iaquinta e Spinkiewicz. Sesto Sylas Rytter;
- 45' di gara: posizioni sostanzialmente cristallizzate con Simone Iaquinta che ha 5"4 di vantaggio su Jerzy Spinkiewicz, con Benny Strignano terzo a 15" dal leader della gara. Quarto Rytter, quinto Leitzke Grotta e sesto Tuomaala;
- Fine gara: Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni del team DL Racing si aggiudicano Gara 1 al Nürburgring davanti a Jerzy Spinkiewicz (UNIQ) e alla Lamborghini numero 15 del team Rexal Villorba Corse di Benny Strignano e Nicholas Pujatti.