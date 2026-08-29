Super Trofeo Lamborghini: altro gran podio per Benny Strignano

Salito al volante nella seconda parte di Gara 1 al Nürburgring, il pilota barlettano è stato autore di un'altra preziosa rimonta

Altro bel podio per Benny Strignano, che in Gara 1 al Nürburgring porta a compimento l'ennesima rimonta stagionale giungendo terzo con Nicholas Pujatti alle spalle della coppia DL Racing formata da Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni, e del polacco Jerzy Spinkiewicz, pilota unico del team UNIQ.

Partita con la concreta minaccia di pioggia, Gara 1 del Nürburgring ha visto inizialmente protagonisti i piloti di equipaggi Pro Am Paul Levet, Milos Pavlovic e Jonathan Cecotto, con i piloti Kevin Gilardoni e Jerzy Spinkiewicz lì in agguato.

Buona prima parte di gara per il team Rexal Villorba Corse di Nicholas Pujatti, che dopo aver perso una posizione in partenza si è assestato al nono posto in classifica generale (quarto di categoria Pro) prima di lasciare il volante a Benny Strignano.

Con 27 minuti di gara ancora da percorrere, Strignano supera prima il finlandese Tuomaala del Team Leipert, e poi il brasiliano Leitzke Grotta del team Oregon, per poi controllare abbastanza agevolmente la rimonta del danese Silas Rytter (altro pilota in lotta per il titolo), che con il suo compagno di team Patrik Fraboni ha dapprima pagato una qualifica di Gara 1 piuttosto deludente, e poi anche una brutta partenza.

Domani, a partire dalle ore 12:45 è in programma Gara 2, con uno schieramento di partenza che vede praticamente uno dietro l'altro tutti gli equipaggi in lotta per il titolo europeo, e con un Benny Strignano che scatterà dalla sesta posizione in griglia per una gara che a conti fatti potrebbe davvero valere un campionato e una stagione.

Cronaca Gara 1 Nürburgring