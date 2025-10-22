Flavio Civita
Flavio Civita
Speciale

Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali»

Il candidato alle Regionali cita il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali

Barletta - mercoledì 22 ottobre 2025 9.19 Sponsorizzato
«Un bando che ha il sapore di una marchetta elettorale, lanciato a pochi giorni dalle elezioni dopo anni di silenzio sul tema impianti sportivi»: così Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, definisce il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali.

«Il bando - spiega il commercialista andriese - è stato pubblicato il 9 ottobre e agli enti restano solo due settimane per raccogliere ed analizzare i fabbisogni del loro territorio (fare, quindi, un'analisi demografica del territorio, la stima dei praticanti e dei sedentari, la catalogazione degli spazi adibiti all'attività sportiva e un'analisi di utilizzo), un lavoro che richiede mesi e personale dedicato. Inoltre - aggiunge -, alla luce dei tempi necessari per progettare un'opera e stimarne i costi, gli enti che non hanno progetti nei cassetti sono praticamente tagliati fuori».

Civita, poi, menziona anche la questione della scarsità delle risorse. «La Puglia ha circa 3.870.000 abitanti - precisa -. Quindi, l'investimento da parte delle politiche regionali è di appena 5,68 euro ad abitante in 5 anni. In pratica 1 euro all'anno. Allora, si preferisce spendere e indebitare la Regione in ambito sanitario, con scelte talvolta scellerate o di quartiere, anziché investire nella prevenzione attraverso la pratica dello sport».

«Tra i punteggi di merito - sostiene - ci sono parametri legati all'ambiente, alle attività ludiche, al recupero di acque, di energie rinnovabili, riqualificazione di aree verdi. Ma non c'è un solo parametro che valuti il progetto dal punto di vista sportivo (ad esempio, le discipline praticate, il numero di spettatori, i servizi di diversificazione e integrazione delle entrate, le tecnologie dei materiali tecnici utilizzati)».

«Come più volte denunciato - dichiara -, non c'è reale attenzione, specie per una Regione che ha all'orizzonte la volontà di essere protagonista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Vista la scarsità di strutture sportive in tutta la Puglia, l'edilizia rappresenta la matrice dello sviluppo delle varie discipline. Senza strutture, senza programmazione e continuità negli interventi, senza bandi incentrati sulle discipline sportive, le associazioni sportive, specie quelle dilettantistiche che maggiormente collegano la popolazione all'attività fisica sono private degli spazi vitali per la pratica e la diffusione della stessa».

«Bisogna ripartire dal basso - conclude Flavio Civita -, con l'istituzione del Forum Regionale delle Associazioni sportive, unico luogo in cui sarebbe possibile ascoltare i reali bisogni del variegato e corposo ecosistema sportivo territoriale».
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA L'amministratore unico di Bisceglie Approdi correrà nella lista "Decaro presidente"
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» La nota integrale del candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa Politica Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa In attesa della definizione ufficiale delle liste, ecco i nomi dei candidati per l'appuntamento del 23 e 24 novembre prossimo
Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale "
22 ottobre 2025 Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale"
"Cassetto distratto ", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
22 ottobre 2025 "Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
Tra grattacieli e canyon: un tour negli Stati Uniti cambia il tuo sguardo sul mondo
22 ottobre 2025 Tra grattacieli e canyon: un tour negli Stati Uniti cambia il tuo sguardo sul mondo
Chiusura braccio di Levante, l’amarezza di Barletta Ricettiva
22 ottobre 2025 Chiusura braccio di Levante, l’amarezza di Barletta Ricettiva
1
Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità»
22 ottobre 2025 Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità»
Sport e inclusione protagonisti della 15^ edizione della "Barlettabile "
22 ottobre 2025 Sport e inclusione protagonisti della 15^ edizione della "Barlettabile"
Terza Categoria Bari: prima giornata in chiaroscuro per le due barlettane
22 ottobre 2025 Terza Categoria Bari: prima giornata in chiaroscuro per le due barlettane
Fiume Ofanto, prosegue il processo di partecipazione con il progetto "GREW "
22 ottobre 2025 Fiume Ofanto, prosegue il processo di partecipazione con il progetto "GREW"
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
21 ottobre 2025 Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
Aree giochi, il comitato 167: «Finalmente attenzione e manutenzione»
21 ottobre 2025 Aree giochi, il comitato 167: «Finalmente attenzione e manutenzione»
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.