Eventi straordinari per l'estate barlettana, arriva l'avviso pubblico

Cabaret, cinema, danza, ma anche iniziative per valorizzare il patrimonio storico-culturale di Barletta. In questi ambiti agisce l'avviso esplorativo emanato dal Comune di Barletta per mettere in piedi un cartellone straordinario per l'estate barlettana nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.Così si legge nel documento pubblicato sull'albo pretorio, dove è possibile scaricare anche la domanda di partecipazione : «L'Amministrazione Comunale intende sostenere, in modo omogeneo, le realtà artistiche che potranno animare la città con iniziative culturali, di spettacolo e di promozione del Territorio con lo scopo di promuovere la riscoperta di luoghi significativi per la storia e l'identità culturale del territorio, con progetti che si articolano nel segno dell'innovatività e/o nel rispetto delle tradizioni locale. L'Amministrazione Comunale, tramite il presente avviso esplorativo, intende acquisire proposte per la formazione di un cartellone di attività culturali e di spettacolo estive per l'anno 2020.La Giunta Comunale, con deliberazione n. 109 del 19.06.2020, ha individuato le attività da realizzarsi nell'estate 2020, articolata come segue: a) Spettacoli musicali e di cabaret b) Rassegne cinematografiche c) Spettacoli teatrali e di danza d) Spettacoli per l'infanzia e) Spettacoli di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del territorio.Le iniziative, in scrupoloso rispetto alle disposizioni dei DPCM 17-18 maggio e 11 giugno e delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 255 e 259/2020, saranno realizzate nei seguenti spazi:Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di aggiungere altri spazi pubblici. Possono partecipare all'Avviso esplorativo soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs.n.50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le Associazioni aventi finalità artistico-culturali coerenti con l'Avviso stesso [...] La spesa massima che l'Amministrazione Comunale destinerà ad ogni progetto. La proposta progettuale (max 10 pagine in formato A4), unitamente alla domanda di partecipazione (allegato "A", scaricabile dal sito www.comune.barletta.bt.it) deve essere inviata, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 03/07/2020».