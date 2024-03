Mr.Rain in concerto a Barletta il 7 agosto

Si svelano altri artisti attesi per la prossima estate

12 luglio La Spezia-Piazza Europa

15 luglio Asti-Piazza Alfieri

18 luglio Pordenone-Parco San Valentino

26 luglio Benevento-Arena Musa

31 luglio Catania-VIlla Bellini

03 agosto Assisi-Rocca Maggiore

05 agosto Reggio Calabria-Piazza Castello

07 agosto Barletta-Fossato del Castello

09 novembre Ancona-Palaprometeo

13 novembre Montechiari-Palageorge

15 novembre Padova-Kione Arena

26 novembre Roma-Palazzo dello sport

28 novembre Firenze-Mandela Forum

30 Novembre Milano-Mediolanum Forum

Il calendario di artisti attesi per l'estate 2024 a Barletta continua a infittirsi. La location per i concerti resta sempre il Fossato del Castello: dopo gli annunci di Alex Britti, Gigi D'Alessio, Biagio Antonacci e i Pooh, si aggiunge Mr.Rain.Dopo il grande successo della sua hit "Supereroi" - che conquistò il terzo posto a Sanremo 2023 - Mr.Rain si dedicherà agli appuntamenti live con i suoi fan reduce della partecipazione anche a Sanremo di quest'anno con "Due altalene".Il rapper classe 1991 ha scelto Barletta come una delle tappe del suo nuovo tour che toccherà tutt'Italia: