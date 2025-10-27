Attualità
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno
La lista completa delle candidature
Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 15.45
Sono state ufficializzate le candidature al Consiglio Regionale, con Ada Donno sostenuta dalla lista Puglia pacifista e popolare.
I CANDIDATI DELLA CICOSCRIZIONE BATPUGLIA PACIFISTA E POPOLARE
Pier Paolo Caserta
Silvio Donato D'Urso
Giuseppe Garibaldi Lopane
Sara Ricci
Florena Zermo