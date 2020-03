Coronavirus, il Governo valuta il rinvio delle elezioni regionali

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, con riferimento al rinvio delle elezioni regionali. Stando a quanto battuto da Dire, si pensa a un rinvio delle elezioni regionali e a termini più lunghi anche per il referendum.In una bozza del decreto in possesso della Dire, tra le ipotesi della presidenza del Consiglio, si interviene sul mandato "degli organi elettivi regionali" che scade entro il 31 luglio 2020 prorogandolo di tre mesi visto il rischio sanitario. La Puglia è fra le regioni attese al voto in primavera con Veneto, Liguria, Toscana, Marche e Campania.Termini più lunghi anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari: il termine entro quale è indetto "è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso".