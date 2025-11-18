Consiglio monotematico via dei Muratori, De Santis (PD): «I cittadini meritano risposte definitive e trasparenza»

"La prossima seduta di Consiglio comunale a Barletta, fissata al 25 novembre, dovrà essere decisiva e risolutiva per le sorti di via dei Muratori, la famigerata incompiuta nella zona merceologica di via Foggia.La vicenda delle urbanizzazioni incompiute in via dei Muratori approderanno in aula fra una settimana grazie all'impegno e alla richiesta del PD e delle altre forze di opposizione di centrosinistra, che hanno dato voce alla perseveranza e alle sollecitazioni di un imprenditore che opera in quella zona, Aldo Musti, il quale da anni si batte per il rispetto degli indirizzi politici deliberati dal Consiglio comunale, nel 2011 e nel 2019, e di una sentenza definitiva del Tar Puglia che ne richiama l'attuazione.L'Amministrazione comunale non può continuare da una parte a predicare e annunciare la risoluzione di questo paradosso che si trascina da oltre 20 anni e dall'altra, in concreto, a non agire per risolverlo, nonostante la giustizia amministrativa lo disponga. I cittadini non possono attendere ancora, hanno diritto ad avere risposte e alla massima trasparenza".Lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis, candidato al Consiglio regionale nella Bat.