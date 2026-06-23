Servizi sociali
Accreditamento librerie e cartolibrerie per fornitura di libri di testo. Aperti i termini.
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Barletta - martedì 23 giugno 2026 1.47 Comunicato Stampa
Il Settore comunale Servizi Scolastici ed altri Servizi alla Persona rende noto che sono ufficialmente aperti i termini per l'adesione e l'accreditamento degli operatori economici (titolari di librerie e cartolibrerie) interessati alla fornitura di libri di testo e sussidi didattici a favore degli studenti per l'A.S. 2026/2027. La procedura è finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio e all'istruzione obbligatoria degli studenti residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado, sia cittadine che extracittadine, che si trovano in particolari condizioni economiche. Il beneficio sarà erogato dal Comune tramite il sistema dei "Buoni Libro", spendibile dalle famiglie beneficiarie esclusivamente presso gli esercenti accreditati.
Modalità di accreditamento Per completare la procedura di accreditamento, gli operatori economici interessati devono seguire due passaggi obbligatori e contestuali:
1. Procedura Online: Accreditarsi sul Portale Regionale Studioinpuglia (disponibile al link: www.studioinpuglia.regione.puglia.it), compilando il format richiesto nella sezione "testi" e confermando l'istanza. A seguito della verifica, il Comune provvederà ad abilitare la richiesta inviando un codice di abilitazione tramite e-mail.
2. Trasmissione Documentale: Contestualmente alla domanda online, l'esercente dovrà trasmettere all'indirizzo PEC del Settore Servizi Scolastici (pubblicaistruzione@cert.comune.barletta.bt.it) la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
o ALLEGATO A: Richiesta formale di adesione e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000);
o ALLEGATO B (Modello Tracciabilità):Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010);
o Documento di Identità: Fotocopia fronte/retro leggibile del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante firmatario.
Termini di scadenza Il termine ultimo e perentorio per l'invio delle domande di accreditamento e della relativa documentazione è fissato per le ore 23:59 del 10 LUGLIO 2026. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale data o prive della documentazione richiesta. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli diretti per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, in conformità con le normative vigenti. Per ulteriori informazioni e possibile consultare l'Avviso Pubblico integrale (su www.comune.barletta.bt.it) o contattare l'Ufficio Servizi Scolastici (0883/516732–4) o scrivere a: pubblicaistruzione@cert.comune.barletta.bt.it.
Modalità di accreditamento Per completare la procedura di accreditamento, gli operatori economici interessati devono seguire due passaggi obbligatori e contestuali:
1. Procedura Online: Accreditarsi sul Portale Regionale Studioinpuglia (disponibile al link: www.studioinpuglia.regione.puglia.it), compilando il format richiesto nella sezione "testi" e confermando l'istanza. A seguito della verifica, il Comune provvederà ad abilitare la richiesta inviando un codice di abilitazione tramite e-mail.
2. Trasmissione Documentale: Contestualmente alla domanda online, l'esercente dovrà trasmettere all'indirizzo PEC del Settore Servizi Scolastici (pubblicaistruzione@cert.comune.barletta.bt.it) la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
o ALLEGATO A: Richiesta formale di adesione e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000);
o ALLEGATO B (Modello Tracciabilità):Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010);
o Documento di Identità: Fotocopia fronte/retro leggibile del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante firmatario.
Termini di scadenza Il termine ultimo e perentorio per l'invio delle domande di accreditamento e della relativa documentazione è fissato per le ore 23:59 del 10 LUGLIO 2026. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale data o prive della documentazione richiesta. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli diretti per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, in conformità con le normative vigenti. Per ulteriori informazioni e possibile consultare l'Avviso Pubblico integrale (su www.comune.barletta.bt.it) o contattare l'Ufficio Servizi Scolastici (0883/516732–4) o scrivere a: pubblicaistruzione@cert.comune.barletta.bt.it.