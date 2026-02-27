Via dei Muratori, c’è il progetto definitivo: primo passo verso l’urbanizzazione

Passo in avanti per via dei Muratori, una delle arterie principali della zona commerciale di via Foggia. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, atto che segna l'avvio concreto di un iter atteso da anni. Il provvedimento arriva in esecuzione delle sentenze del Tar Puglia n. 81/2024 e n. 37/2025 e del Consiglio di Stato n. 280/2026, con cui sono state accolte le istanze dell'imprenditore Aldo Musti, impegnato da anni in una battaglia legale per sollecitare l'urbanizzazione della strada. Nei ricorsi veniva contestata la mancata attuazione degli indirizzi approvati dal consiglio comunale nel 2011 e nel 2019, che avrebbero dovuto condurre alla realizzazione degli interventi.Un passaggio politico significativo si era registrato lo scorso 26 novembre, quando il consiglio comunale aveva approvato una delibera che impegnava l'amministrazione a definire gli interventi, corredati da cronoprogramma e risorse necessarie, per dare esecuzione alle sentenze. L'ok della giunta al progetto definitivo rappresenta ora un atto propedeutico anche all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dalle opere. L'iter, tuttavia, prevede ulteriori passaggi: il progetto dovrà essere sottoposto al vaglio del consiglio comunale per l'approvazione definitiva, per poi passare alla fase di progettazione esecutiva.Resta centrale il nodo delle risorse economiche. L'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028, allegato alla nota di aggiornamento al Dup approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 1 del 5 febbraio 2026, per un importo di 997.560 euro. Il quadro economico del progetto definitivo, però, quantifica il fabbisogno complessivo in 2 milioni e 700 mila euro. Per questo motivo, come si legge nella delibera, sarà necessario un successivo provvedimento per adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e adottare gli atti conseguenti, così da garantire la conformità al bilancio di previsione 2026/2028.