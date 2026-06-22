Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT
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Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT

Lodispoto: "Attendiamo nuovi dati Arpa, in settimana maggiori sviluppi"

Barletta - lunedì 22 giugno 2026 13.54
Un incontro interlocutorio, ma che potrebbe portare nel giro di pochi giorni all'avvio del riesame dell'AIA. Il tavolo tecnico convocato dalla Provincia BAT per chiarire la situazione ambientale della Buzzi Unicem di Barletta ha portato ad un primo obiettivo nell'agenda a stretto giro. Al briefing hanno partecipato anche Regione Puglia e Arpa, con quest'ultima che fornirà i dati più recenti raccolti sulla cementeria.

«Lo ritengo un incontro molto positivo – ha detto il presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto attendiamo comunque nuovi sviluppi nel corso dei prossimi giorni, perché bisognerà valutare anche i nuovi elementi che giungeranno dagli ultimi sopralluoghi». Resta alla finestra anche il Comune di Barletta: «I dati che abbiamo noi sono in possesso anche del sindaco Cannito – precisa Lodispoto – appena avremo tutto il quadro ben chiaro, potremo capire se sarà il caso di comminare sanzioni o se sarà tutto a norma. Qualche indicazione potrà emergere già in questa settimana».

Presente anche l'Assessore regionale all'Ambiente Debora Ciliento, che ha commentato l'esito della riunione presso gli uffici provinciali dell'ex Lum a Trani: «È una fase di grande attenzione perché vogliamo vederci chiaro, ma dobbiamo attenerci alle indicazioni tecniche. Capiamo la preoccupazione dei cittadini, non lasceremo da solo questo territorio: abbiamo ascoltato il grido d'allarme delle associazioni ambientaliste, se non ci sono state risposte concrete è perché abbiamo bisogno di raccogliere informazioni necessarie e precise».

Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT
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