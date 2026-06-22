Buzzi Unicem di Barletta, tavolo tecnico in Provincia BAT

Un incontro interlocutorio, ma che potrebbe portare nel giro di pochi giorni all'avvio del riesame dell'AIA. Il tavolo tecnico convocato dallaper chiarire la situazione ambientale delladiha portato ad un primo obiettivo nell'agenda a stretto giro. Al briefing hanno partecipato anche, con quest'ultima che fornirà i dati più recenti raccolti sulla cementeria.«Lo ritengo un incontro molto positivo – ha detto il presidente della Provincia BAT Bernardo– attendiamo comunque nuovi sviluppi nel corso dei prossimi giorni, perché bisognerà valutare anche i nuovi elementi che giungeranno dagli ultimi sopralluoghi». Resta alla finestra anche il: «I dati che abbiamo noi sono in possesso anche del sindaco Cannito – precisa Lodispoto – appena avremo tutto il quadro ben chiaro, potremo capire se sarà il caso di comminare sanzioni o se sarà tutto a norma. Qualche indicazione potrà emergere già in questa settimana».Presente anche l'Assessore regionale all'Ambiente Debora, che ha commentato l'esito della riunione presso gli uffici provinciali dell'ex Lum a Trani: «È una fase di grande attenzione perché vogliamo vederci chiaro, ma dobbiamo attenerci alle indicazioni tecniche. Capiamo la preoccupazione dei cittadini, non lasceremo da solo questo territorio: abbiamo ascoltato il grido d'allarme delle associazioni ambientaliste, se non ci sono state risposte concrete è perché abbiamo bisogno di raccogliere informazioni necessarie e precise».