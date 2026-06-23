Ambiente, Todisco e Quarta: «Bene il tavolo tecnico. Ora servono risposte, trasparenza e responsabilità»

"Accogliamo positivamente la convocazione del tavolo tecnico promosso dal Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, con la partecipazione della Regione Puglia, di ARPA e degli uffici competenti per approfondire la vicenda relativa alla cementeria di Barletta e alle procedure autorizzative in corso. Riteniamo importante che le istituzioni abbiano deciso di affrontare la questione attraverso un confronto tecnico e mediante l'acquisizione degli accertamenti effettuati dagli organismi competenti". Si legge nella nota dei consiglieri provinciali della Lista "Centrosinistra per la Bat" Vincenzo Todisco e Vittorio Emanuele Quarta."Si tratta di un passaggio necessario che va nella direzione della trasparenza e dell'approfondimento dei fatti. Allo stesso tempo, non possiamo non rilevare come il tema non nasca oggi. Da anni cittadini, associazioni e il Comitato Operazione Aria Pulita BAT segnalano criticità e chiedono chiarimenti. A queste iniziative si sono aggiunte le richieste istituzionali che, come Consiglieri Provinciali, abbiamo formalmente trasmesso alla Provincia BAT già il 10 giugno scorso, chiedendo documentazione e informazioni sullo stato delle procedure di rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riguardanti Buzzi Unicem e Timac Agro, nonché sugli accertamenti e sulle verifiche effettuate dagli enti competenti"."Ad oggi, tuttavia, tali richieste risultano ancora prive di riscontro. Per questo motivo riteniamo che il confronto avviato non debba limitarsi alla sola ricostruzione degli aspetti tecnici della vicenda, ma debba consentire di comprendere anche le ragioni che hanno determinato tempi così lunghi nella definizione dei procedimenti autorizzativi e se vi siano state criticità amministrative, ritardi procedimentali o altre circostanze meritevoli di approfondimento. Se oggi si rende necessario procedere a ulteriori verifiche e approfondimenti, è legittimo chiedersi perché il nodo autorizzativo non sia stato affrontato con la stessa determinazione in passato e quali siano le ragioni che hanno portato soltanto ora a una così significativa attenzione istituzionale"."Attendiamo pertanto gli esiti degli accertamenti annunciati e un riscontro ufficiale alle richieste già formulate, affinché sia possibile fare piena chiarezza sui fatti, comprendere le cause dei ritardi accumulati, accertare eventuali responsabilità amministrative e individuare le iniziative necessarie a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della trasparenza istituzionale. I cittadini hanno diritto di conoscere lo stato delle procedure autorizzative, gli esiti delle verifiche effettuate e le eventuali determinazioni che saranno assunte dagli enti competenti. Su temi così delicati non servono contrapposizioni ideologiche né semplificazioni. Servono dati, atti, responsabilità e risposte. Continueremo a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda nell'interesse esclusivo delle comunità amministrate, confidando che alle dichiarazioni pubbliche seguano tempestivamente atti, riscontri ufficiali e informazioni complete a beneficio dei cittadini".