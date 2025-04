Classificazione acque balneazione 2025, Caracciolo: «Secondo i dati Arpa, nella Bat qualità eccellente in tutti i punti di prelievo»

"Secondo quanto emerso dalle valutazioni effettuate da Arpa Puglia nel quadriennio 2021-2024, la qualità delle acque di balneazione della provincia Bat è eccellente. Alla vigilia della stagione balneare si tratta di una buonissima notizia". Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo."Le indagini condotte da Arpa - spiega Caracciolo - hanno interessato 45 punti di prelievo nei quattro comuni costieri della provincia Bat: per ognuno di questi la qualità delle acque è risultata eccellente. Entrando nel dettaglio, 12 sono stati i punti di prelievo per la zona costiera di Barletta, 9 per Bisceglie, 15 per Margherita di Savoia e 10 per Trani. Le indagini sono state condotte ad ampio raggio e con i dovuti approfondimenti"."Il risultato raggiunto - aggiunge Caracciolo - che è stato ratificato con una delibera dalla giunta regionale, è figlio di un percorso lunghissimo. Fondamentali sono stati, tra gli altri, gli interventi di Aqp e quelli di riqualificazione costiera finanziati con i 15 milioni di euro dell'accordo di programma sottoscritto su mio impulso dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Ambiente nel 2016. Alcuni di essi, ad esempio quello relativo alla riqualificazione del canale H, sono in via di completamento e andranno migliorare ulteriormente la situazione"."L'obiettivo - conclude il consigliere regionale - è quello di continuare a crescere al fine di candidare tutti i comuni costieri della Bat ad ottenere riconoscimenti come la bandiera blu ed a diventare un punto di riferimento turistico al pari di altre località della nostra Regione".