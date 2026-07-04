Cascella e Damato
Cascella e Damato
Politica

Cascella e Damato: «La commissione Urbanistica è ferma da un anno, Barletta ha bisogno di trasparenza»

La nota dei due consiglieri di opposizione

Barletta - sabato 4 luglio 2026 11.57 Comunicato Stampa
«La Commissione Urbanistica del Comune di Barletta è sostanzialmente ferma da oltre un anno. Un fatto grave, perché priva il Consiglio comunale di uno degli strumenti fondamentali di confronto e approfondimento su temi strategici per il futuro della città.
Dieci giorni fa il Presidente, ing. Luigi Antonucci, ha finalmente convocato una seduta della Commissione. Abbiamo comunicato con tempestività la nostra impossibilità a partecipare, dovuta esclusivamente a improrogabili impegni lavorativi, confidando che la riunione venisse riconvocata nel giro di pochi giorni». Così i componenti della commissione Rosa Cascella (Partito Democratico) e Antonello Damato (lista Emiliano Sindaco di Puglia).

«Da allora, però, nessuna nuova convocazione. Ci chiediamo cosa stia aspettando il Presidente Antonucci. Se l'obiettivo è davvero quello di rimettere in moto la Commissione, non si comprende il motivo di questo ulteriore immobilismo.
Nel frattempo, continuano ad accumularsi questioni urbanistiche di grande rilievo che meriterebbero un confronto serio e trasparente in Commissione. Troppi temi non vengono portati all'attenzione dell'organismo competente, svuotandone di fatto il ruolo e limitando il necessario dibattito politico e istituzionale. Come consiglieri comunali di opposizione chiediamo che la Commissione Urbanistica venga convocata con urgenza e che torni a svolgere la funzione di controllo, approfondimento e proposta che il regolamento le attribuisce. L'urbanistica non può essere gestita senza un adeguato confronto nelle sedi istituzionali. Barletta ha bisogno di trasparenza, programmazione e partecipazione. Tenere ferma per oltre un anno una Commissione così importante significa sottrarre alla città un luogo essenziale di confronto democratico».
  • Urbanistica
Altri contenuti a tema
Piano Urbanistico Generale, Grimaldi: "Adozione entro fine anno" La città Piano Urbanistico Generale, Grimaldi: "Adozione entro fine anno" L'Assessore all'Urbanistica traccia i termini per l'entrata in vigore del PUG
Certificazioni di destinazione urbanistica, a Barletta la nuova procedura interamente digitale La città Certificazioni di destinazione urbanistica, a Barletta la nuova procedura interamente digitale Presentato il nuovo progetto telematico a Palazzo San Domenico
Stallo commissione Urbanistica: la denuncia di Cascella, Damato e Trimigno Stallo commissione Urbanistica: la denuncia di Cascella, Damato e Trimigno «Sconcertante, desolante e antidemocratico»
Piano Casa, Pier Paolo Grimaldi chiarisce: «Nessuna nuova edificazione, solo riqualificazione dell’esistente» Piano Casa, Pier Paolo Grimaldi chiarisce: «Nessuna nuova edificazione, solo riqualificazione dell’esistente» Approvata in Consiglio comunale la delibera che recepisce la legge regionale: premialità fino al 35%, edilizia sociale e stop al consumo di suolo
Approvazione Piano Casa, le opposizioni in conferenza stampa Approvazione Piano Casa, le opposizioni in conferenza stampa Il centosinistra riunito per esprimere il proprio disappunto
Domani il Piano Casa in consiglio comunale, Trimigno: «Questa vicenda sembra un pericoloso gioco delle tre carte» Domani il Piano Casa in consiglio comunale, Trimigno: «Questa vicenda sembra un pericoloso gioco delle tre carte» La nota del capogruppo di Barletta al Centro
Domani il Piano Casa in consiglio comunale, Cascella e Damato: «Perchè si vuole sfregiare ancora la città?» Domani il Piano Casa in consiglio comunale, Cascella e Damato: «Perchè si vuole sfregiare ancora la città?» La nota dei capigruppo Pd e Lista Emiliano Sindaco di Puglia
1 Commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno replicano a Fratelli d'italia Commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno replicano a Fratelli d'italia La nota dei tre consiglieri comunali
"Medaglie Sound Festival 2026 ": musica, divertimento e comunità al Castello di Barletta
4 luglio 2026 "Medaglie Sound Festival 2026": musica, divertimento e comunità al Castello di Barletta
Pnrr, il punto sui cantieri a Barletta: asili e piscina verso il traguardo
4 luglio 2026 Pnrr, il punto sui cantieri a Barletta: asili e piscina verso il traguardo
Atletica: grande successo per il XVI Certame Atletico - FOTO
4 luglio 2026 Atletica: grande successo per il XVI Certame Atletico - FOTO
Chiusura centro per l’impiego Barletta, Passero (Per la Puglia): “L’amministrazione comunale intervenga in tempi celeri”
4 luglio 2026 Chiusura centro per l’impiego Barletta, Passero (Per la Puglia): “L’amministrazione comunale intervenga in tempi celeri”
AQP, a Barletta il 2° ciclo deblattizzazione: tutte le strade interessate dagli interventi di sanificazione
4 luglio 2026 AQP, a Barletta il 2° ciclo deblattizzazione: tutte le strade interessate dagli interventi di sanificazione
Barletta tra storia, gloria e tragedia: un nuovo saggio ripercorre quattro momenti chiave della città
4 luglio 2026 Barletta tra storia, gloria e tragedia: un nuovo saggio ripercorre quattro momenti chiave della città
Piscina comunale, Calabrese e Cardone: «Ora il passo decisivo: subito il bando di gestione per renderla operativa»
3 luglio 2026 Piscina comunale, Calabrese e Cardone: «Ora il passo decisivo: subito il bando di gestione per renderla operativa»
San Ruggero conclude al Buon Pastore la "Peregrinatio " tra le parrocchie di Barletta
3 luglio 2026 San Ruggero conclude al Buon Pastore la "Peregrinatio" tra le parrocchie di Barletta
«Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude»
3 luglio 2026 «Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude»
Confronto e partecipazione: a Barletta l'assemblea pubblica "Salvare il fuoco "
3 luglio 2026 Confronto e partecipazione: a Barletta l'assemblea pubblica "Salvare il fuoco"
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.