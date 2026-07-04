Cascella e Damato: «La commissione Urbanistica è ferma da un anno, Barletta ha bisogno di trasparenza»

«La Commissione Urbanistica del Comune di Barletta è sostanzialmente ferma da oltre un anno. Un fatto grave, perché priva il Consiglio comunale di uno degli strumenti fondamentali di confronto e approfondimento su temi strategici per il futuro della città.Dieci giorni fa il Presidente, ing. Luigi Antonucci, ha finalmente convocato una seduta della Commissione. Abbiamo comunicato con tempestività la nostra impossibilità a partecipare, dovuta esclusivamente a improrogabili impegni lavorativi, confidando che la riunione venisse riconvocata nel giro di pochi giorni». Così i componenti della commissione Rosa Cascella (Partito Democratico) e Antonello Damato (lista Emiliano Sindaco di Puglia).«Da allora, però, nessuna nuova convocazione. Ci chiediamo cosa stia aspettando il Presidente Antonucci. Se l'obiettivo è davvero quello di rimettere in moto la Commissione, non si comprende il motivo di questo ulteriore immobilismo.Nel frattempo, continuano ad accumularsi questioni urbanistiche di grande rilievo che meriterebbero un confronto serio e trasparente in Commissione. Troppi temi non vengono portati all'attenzione dell'organismo competente, svuotandone di fatto il ruolo e limitando il necessario dibattito politico e istituzionale. Come consiglieri comunali di opposizione chiediamo che la Commissione Urbanistica venga convocata con urgenza e che torni a svolgere la funzione di controllo, approfondimento e proposta che il regolamento le attribuisce. L'urbanistica non può essere gestita senza un adeguato confronto nelle sedi istituzionali. Barletta ha bisogno di trasparenza, programmazione e partecipazione. Tenere ferma per oltre un anno una Commissione così importante significa sottrarre alla città un luogo essenziale di confronto democratico».