Marcello Lanotte. <span>Foto Ida Vinella</span>
Marcello Lanotte. Foto Ida Vinella
Politica

Provincia BAT, Lanotte: «Nessuna intesa sulla nomina del vicepresidente. Il presidente ha proceduto da solo»

Nota del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Bat

Barletta - martedì 18 agosto 2026 12.10 Comunicato Stampa
«Devo precisare che non vi è stata alcuna condivisione con il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani in merito alla nomina del vicepresidente vicario e di ogni altra. Chiaramente, auspichiamo che il nostro consigliere Lino Dinoia voglia accettare l'indicazione per senso di responsabilità istituzionale, anche perchè è un riconoscimento alla classe dirigente del nostro Partito, sempre più in crescita sul territorio, ma ciò non toglie che attendiamo dal presidente Lodispoto un confronto serio su molte questioni rimaste in sospeso sul fronte politico e amministrativo», si legge nella nota del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Bat, Marcello Lanotte.

«Perciò, così come già avvenuto in occasione del bilancio, Forza Italia voterà esclusivamente i provvedimenti di interesse per i cittadini della BAT, senza ritenersi vincolata da alcuna responsabilità politica nei confronti di scelte assunte senza il dovuto confronto», conclude.
  • Marcello Lanotte
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