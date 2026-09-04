Cera e Lanotte: «Depositata la proposta di legge regionale sul fine vita»

I consiglieri regionali Napoleone Cera e Marcello Lanotte comunicano che, nel pomeriggio di oggi, è stata formalmente depositata presso il Consiglio regionale della Puglia la proposta di legge recante disposizioni in materia di "Disciplina organizzativa del Servizio sanitario regionale per la presa in carico delle richieste concernenti la morte medicalmente assistita"Il testo nasce con l'obiettivo di garantire un quadro regionale chiaro, rispettoso dei principi costituzionali e dell'autodeterminazione della persona in conformità alle garanzie etico-cliniche previste dall'ordinamento.Per illustrare i contenuti del provvedimento e le ragioni che ne hanno motivato la presentazione, i consiglieri regionali terranno una conferenza stampa lunedì 7 settembre 2026, ore 10 presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile 52, Bari, sala stampa Michele Campione.