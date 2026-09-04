Nuova caserma dei Vigili del Fuoco della Bat a Barletta, consegna prevista per febbraio 2028

Dopo anni di attesa, il progetto della nuova caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani entra finalmente nella fase operativa. La struttura sorgerà nell'area dell'ex Mattatoio di via Andria e, secondo il cronoprogramma, dovrebbe essere completata entro febbraio 2028.Il cantiere è stato visitato questo pomeriggio dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, accompagnato, tra gli altri, dal prefetto della Bat Flavia Anania, dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia Vincenzo Ciani e dal comandante provinciale Giuseppe Quinto.La visita è iniziata nell'attuale sede di via Trani, per poi proseguire nell'area dell'ex Mattatoio. «Abbiamo finalmente sbloccato il progetto e messo le risorse», ha spiegato Prisco, ricordando come i costi dell'opera siano aumentati rispetto agli iniziali 11 milioni di euro, superando oggi i 18 milioni.La nuova struttura è stata definita dal sottosegretario una sede «di ultima generazione», destinata a garantire spazi più adeguati al personale e a potenziare anche la formazione. Un investimento che, secondo Prisco, contribuirà a migliorare l'efficienza del soccorso e la sicurezza degli stessi vigili del fuoco. Parallelamente alla realizzazione della nuova caserma, il Comando provinciale punta a rafforzare la presenza sul territorio. Il comandante Giuseppe Quinto ha rilanciato infatti l'ipotesi di una seconda sede operativa a Canosa, che permetterebbe di raggiungere ogni punto della provincia in meno di venti minuti, ma che richiederebbe anche un incremento degli organici. Una necessità resa ancora più evidente dall'estate appena trascorsa, caratterizzata da un forte aumento degli interventi, soprattutto nelle aree interne tra Minervino Murge e Spinazzola, con numerosi turni straordinari per il personale. I lavori della nuova caserma dureranno circa due anni. «La consegna dell'opera è prevista per febbraio 2028 – ha dichiarato Quinto –. Speriamo che questi tempi vengano rispettati e di poterci rivedere qui per l'inaugurazione della nuova sede». Dopo anni di attesa, dunque, l'ex Mattatoio si prepara a cambiare volto: il progetto della nuova caserma ha finalmente un cantiere, oltre 18 milioni di euro di risorse e una data indicativa per la sua conclusione.