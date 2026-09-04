Tenente Colonnello Andrea Leccese
Tenente Colonnello Andrea Leccese
Attualità

Il Tenente Colonnello Andrea Leccese al comando del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Barletta

L'Ufficiale proviene dal Comando Regionale Puglia, dove ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Personale e Affari Generali

Barletta - venerdì 4 settembre 2026 10.01 Comunicato Stampa
Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Barletta, Reparto con elevata proiezione info-investigativa, deputato all'esecuzione dei servizi connotati da elevata complessità sotto il profilo tecnico ed operativo e con competenza in tutta la provincia, ha un nuovo Comandante: il Tenente Colonnello Andrea Leccese.

L'Ufficiale, 50 anni, foggiano d'origine, si è arruolato nel Corpo nell'anno 1996 e ha frequentato il 97° Corso ZANZUR III presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, e proviene dal Comando Regionale Puglia, dove ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Personale e Affari Generali.

È laureato in Giurisprudenza, Economia Scienze Politiche e, nel corso della carriera, ha prestato servizio in diversi Reparti ad alta proiezione operativa in Puglia, Molise, Campania, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna e Veneto. L'Ufficiale subentra al Tenente Colonnello Giuseppe Bifero che, dopo quattro anni di intensa attività alla guida del Reparto, lascia Barletta per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Gruppo Giugliano in Campania. Il Tenente Colonnello Andrea Leccese è stato ricevuto dal Colonnello Andrea Di Cagno, Comandante Provinciale, che ha formulato all'Ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico.
  • Guardia di Finanza
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