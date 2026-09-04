Pd, Avs, M5s, Prossima e Per La Puglia sul fine vita: «Uniti per restituire dignità a chi soffre»

«I tempi sono maturi. La Puglia è pronta a farlo con una proposta di legge sul fine vita a tutela di quelle persone e dei loro familiari.Come Partito Democratico, M5S, AVS, Prossima e Per la Puglia siamo convinti che un intervento legislativo su questo tema non sia più procrastinabile. In ballo ci sono il rispetto dei diritti e della dignità delle persone e il rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, che in più occasioni si è pronunciata, colmando un vuoto legislativo che non è più accettabile. Bisogna avere la volontà di affrontare questo tema, non si può ignorare chi è più debole e sofferente.Servono regole chiare, ben definite e c'è un grande lavoro da fare. Auspichiamo di poter procedere con spirito collaborativo, viste anche alcune aperture nell'opposizione. Iniziamo ad agire in attesa di una legge nazionale che faccia da cornice a un sistema che, a livello regionale si può e si deve disciplinare». Così Domenico De Santis consigliere regionale e segretario del PD Puglia, Leonardo Donno deputato e coordinatore M5S Puglia, Mino Di Lernia, Riccardo Rossi e Rosa D'Amato per AVS Puglia, Giuseppe Fischetti Prossima, e Ruggiero Passero Per la Puglia.