Stallo commissione Urbanistica: la denuncia di Cascella, Damato e Trimigno

«Sconcertante, desolante e antidemocratico. E' il comportamento della maggioranza di centrodestra, del Sindaco Cannito e del Presidente del Consiglio comunale Lanotte. Da mesi di fatto hanno bloccato il funzionamento della Commissione comunale competente per le questioni urbanistiche. Né si danno alcun pensiero per farla tornare in attività». Così i componenti della commissione Urbanistica, Rosa Cascella (Pd), Antonello Damato (Lista Emiliano Sindaco di Puglia) e MIchele Trimigno (Barletta al Centro).«I fatti, in sintesi. A fine gennaio abbiamo nuovamente richiesto la convocazione di tale Commissione con all'oggetto la proposta di revoca del Presidente della stessa e determinazioni. In quel documento abbiamo premesso che dal luglio dello scorso anno è intervenuta corrispondenza in tal senso con vari organi del Comune. Il 30 dicembre è stata resa nota da parte della Prefettura di Barletta, Andria, Trani, una comunicazione circa la nostra richiesta. Alla domanda di attualità presentata in Consiglio comunale circa la comunicazione della Prefettura il Sindaco ha fatto rispondere in sua vece il Segretario comunale, che a sua volta ha demandato al Consiglio comunale (sic!) ogni decisione. Siamo giunti così ormai ai primi di marzo e il funzionamento di un organo democratico è tuttora incredibilmente bloccato: è ancora tollerabile il silenzio imposto alla Commissione Urbanistica?».