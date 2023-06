Cannito: «Le schiume bianche in mare non sono una minaccia, basta danneggiare la città»

«Chi denigra la propria città, non ama la propria città! Chi diffama pubblicamente la nostra città, soprattutto a mezzo social. Grande e grave è il danno che si arreca a Barletta. Come chiarito, in più circostanze, da Arpa Puglia, si tratta di un fenomeno naturale e che interessa numerosi comuni marittimi soprattutto in avvio di stagione estiva e che, a seconda delle condizioni meteo-marine, possono presentarsi anche in altri periodi dell'anno».«Le schiume definite "colloidi" e sono causate della dispersione di un gas in un mezzo liquido. Gran parte delle schiume che si originano in mare durante e dopo le mareggiate dovute all'energia stessa delle onde, che spinge molecole gassose in quelle liquide dell'acqua marina favorendo la formazione di schiume di colore bianco e poco compatte. Tale fenomeno può essere determinato anche da organismi acquatici in fase di degradazione.Le schiume bianche non rappresentano una minaccia per la salute umana. È buona norma però evitare di bagnarsi direttamente nelle schiume, a causa della potenziale capacità delle stesse di aggregare/concentrare materiale o sostanze indesiderate. Vi invitiamo a segnalarci questi accadimenti. Le porte di Palazzo di Città sono sempre aperte a tutti. Ci attiveremo insieme, con spirito di collaborazione, per i campionamenti di rito, perseguendo l'esclusivo fine del bene della città».