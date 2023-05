Bisceglie e Margherita di Savoia le due bandiere blu della Bat

Bisceglie e Margherita di Savoia: sono due le bandiere blu ottenute dalla provincia di Barletta-Andria-Trani per il 2023. Per Barletta nulla da fare, in attesa che i lavori in corso sul canale H e sulla premente possano portare alla svolta definitiva circa la qualità delle acque del nostro mare.La consegna del riconoscimento presso la sede del Cnr di Roma ad opera della Foundation for Environmental Education. In Puglia hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento anche le Isole Tremiti, Peschici e Zapponeta per Foggia, insieme a Polignano a Mare e Monopoli, Nardò, Melendugno, Salve e Otranto, Carovigno, Ostuni e Fasano, Maruggio, Ginosa, Castellaneta e Taranto.In tutto 22 'Bandiere Blu' assegnate alla Puglia. Ricordiamo che nella fase di valutazione danno il loro parere anche il ministero del Turismo, quello delle Risorse agricole, l'Istituto superiore di sanità e l'università della Tuscia, insieme ai rappresentanti degli imprenditori balneari.