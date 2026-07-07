Rifiuti
Rifiuti
La città

Barletta tra i "Comuni Ricicloni": premiato il percorso virtuoso della raccolta differenziata

«Solo con l'impegno di tutti sarà possibile raggiungere obiettivi sempre più gratificanti»

Barletta - martedì 7 luglio 2026 13.46 Comunicato Stampa
Barletta entra tra i "Comuni Ricicloni" della Puglia, il riconoscimento assegnato da Legambiente ai Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata.

Con una percentuale che oggi si attesta intorno al 71%, la città conferma il percorso virtuoso intrapreso grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Bar.S.A. S.p.A. e cittadini. «Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione – dichiara la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., avv. Alessia De Finis – ma non costituisce un traguardo. Per noi è un punto di partenza per raggiungere risultati ancora più importanti, migliorando sempre di più la qualità della raccolta differenziata e contribuendo alla tutela dell'ambiente».

Sulla stessa linea il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito: «Essere tra i Comuni Ricicloni è motivo di orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Questo risultato è frutto dell'impegno quotidiano dell'Amministrazione, di Bar.S.A. e della partecipazione responsabile della cittadinanza».

L'Amministrazione comunale e Bar.S.A. S.p.A. rivolgono un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con professionalità per garantire un servizio efficiente e ai tanti cittadini virtuosi che, con il loro comportamento, hanno reso possibile questo importante risultato.

L'invito è ora rivolto a tutta la comunità: continuare a collaborare e migliorare la raccolta differenziata è un dovere condiviso e un investimento per il futuro della città. Solo con l'impegno di tutti sarà possibile raggiungere obiettivi sempre più gratificanti, rendendo Barletta una realtà ancora più sostenibile e pulita.
  • Riciclo rifiuti
  • Bar.S.A.
Altri contenuti a tema
A Barletta la raccolta differenziata si potenzia anche nelle scuole e negli uffici pubblici A Barletta la raccolta differenziata si potenzia anche nelle scuole e negli uffici pubblici Coinvolti gli studenti con momenti di edutainment e speciali gadget ecosostenibili
Querelle Bar.S.A.-Cgil, interviene il sindaco: «Non si assumano atteggiamenti rancorosi» Politica Querelle Bar.S.A.-Cgil, interviene il sindaco: «Non si assumano atteggiamenti rancorosi» Le considerazioni di Cannito in una nota ufficiale. «Confermo all'avvocatessa Alessia De Finis la mia fiducia»
Bar.S.A. replica al PD: «Doveroso fare chiarezza, a tutela della verità e dei cittadini di Barletta» Bar.S.A. replica al PD: «Doveroso fare chiarezza, a tutela della verità e dei cittadini di Barletta» La nota ufficiale dell'azienda
Vertenza Bar.S.A., ulteriore replica alla FP CGIL BAT Vertenza Bar.S.A., ulteriore replica alla FP CGIL BAT La nota ufficiale di Bar.S.A.
Alessia De Finis: «Io vittima di discriminazione di genere, dalla Cgil attacchi personali» Attualità Alessia De Finis: «Io vittima di discriminazione di genere, dalla Cgil attacchi personali» Il post social della presidente del Cda Bar.S.A.
«Lavoratori discriminati», Bar.S.A. replica alla nota di FP CGIL «Lavoratori discriminati», Bar.S.A. replica alla nota di FP CGIL La Governance: «Tali misure non nascono dal cilindro, ma sono espressamente previste»
Barletta, nuovi orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta “Arcobaleno” Barletta, nuovi orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta “Arcobaleno” In vigore da lunedì 1° giugno
I volontari de La Via della Felicità ripuliscono la litoranea di Ponente I volontari de La Via della Felicità ripuliscono la litoranea di Ponente Continuano le iniziative di riqualificazione urbana nella città di Barletta
Soccorsa a Barletta una volpe in fin di vita, Distaso: «Grande sinergia con la Polizia Municipale»
7 luglio 2026 Soccorsa a Barletta una volpe in fin di vita, Distaso: «Grande sinergia con la Polizia Municipale»
Stella Mele: «Da consigliera di maggioranza chiedo: perché il Regolamento sui beni comuni è fermo dal 7 gennaio?»
7 luglio 2026 Stella Mele: «Da consigliera di maggioranza chiedo: perché il Regolamento sui beni comuni è fermo dal 7 gennaio?»
Centro per l'impiego, servizi garantiti: alcuni dipendenti trasferiti provvisoriamente a Palazzo di Città
7 luglio 2026 Centro per l'impiego, servizi garantiti: alcuni dipendenti trasferiti provvisoriamente a Palazzo di Città
«Il futuro piano urbanistico generale barlettano dovrà considerare il porto come una risorsa cittadina, e non come un mero accessorio»
7 luglio 2026 «Il futuro piano urbanistico generale barlettano dovrà considerare il porto come una risorsa cittadina, e non come un mero accessorio»
Convocato a Barletta il Consiglio comunale per venerdì 10 luglio
7 luglio 2026 Convocato a Barletta il Consiglio comunale per venerdì 10 luglio
L’Associazione Forense “Avvocati Barletta” incontra il Prefetto Flavia Anania
7 luglio 2026 L’Associazione Forense “Avvocati Barletta” incontra il Prefetto Flavia Anania
Centro per l’Impiego, PD: «Sicurezza lavoratori e cittadini-utenti al primo posto»
6 luglio 2026 Centro per l’Impiego, PD: «Sicurezza lavoratori e cittadini-utenti al primo posto»
Dal Buon Pastore alla Cattedrale: si chiude la "Peregrinatio " del busto di San Ruggiero attraverso le chiese barlettane
6 luglio 2026 Dal Buon Pastore alla Cattedrale: si chiude la "Peregrinatio" del busto di San Ruggiero attraverso le chiese barlettane
Festa patronale di Barletta, presentato il programma
6 luglio 2026 Festa patronale di Barletta, presentato il programma
Vento e mare mosso a Barletta: il coraggio del giovane Francesco salva due bagnanti
6 luglio 2026 Vento e mare mosso a Barletta: il coraggio del giovane Francesco salva due bagnanti
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.