Barletta tra i "Comuni Ricicloni": premiato il percorso virtuoso della raccolta differenziata

Barletta entra tra i "Comuni Ricicloni" della Puglia, il riconoscimento assegnato da Legambiente ai Comuni che superano il 65% di raccolta differenziata.Con una percentuale che oggi si attesta intorno al 71%, la città conferma il percorso virtuoso intrapreso grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Bar.S.A. S.p.A. e cittadini. «Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione – dichiara la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., avv. Alessia De Finis – ma non costituisce un traguardo. Per noi è un punto di partenza per raggiungere risultati ancora più importanti, migliorando sempre di più la qualità della raccolta differenziata e contribuendo alla tutela dell'ambiente».Sulla stessa linea il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito: «Essere tra i Comuni Ricicloni è motivo di orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Questo risultato è frutto dell'impegno quotidiano dell'Amministrazione, di Bar.S.A. e della partecipazione responsabile della cittadinanza».L'Amministrazione comunale e Bar.S.A. S.p.A. rivolgono un sentito ringraziamento a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con professionalità per garantire un servizio efficiente e ai tanti cittadini virtuosi che, con il loro comportamento, hanno reso possibile questo importante risultato.L'invito è ora rivolto a tutta la comunità: continuare a collaborare e migliorare la raccolta differenziata è un dovere condiviso e un investimento per il futuro della città. Solo con l'impegno di tutti sarà possibile raggiungere obiettivi sempre più gratificanti, rendendo Barletta una realtà ancora più sostenibile e pulita.