Centro per l'impiego, servizi garantiti: alcuni dipendenti trasferiti provvisoriamente a Palazzo di Città

Nessuna interruzione per i servizi del Centro per l'impiego di Barletta. Comune e Arpal Puglia hanno individuato una soluzione provvisoria che consentirà al personale di continuare a operare in città dopo la chiusura della sede di via Pizzetti, dichiarata temporaneamente inagibile a causa del guasto all'impianto di climatizzazione.Terminato il periodo di smart working, i dipendenti saranno inizialmente distribuiti tra le sedi di Margherita di Savoia e Trani, per poi trasferirsi negli uffici messi a disposizione dal Comune a Palazzo di Città, tra il piano terra e il secondo piano.«Il servizio non sarà sospeso per i cittadini di Barletta», ha assicurato il presidente del Consiglio comunale e consigliere regionale Marcello Lanotte, spiegando che i lavori nella sede di via Pizzetti sono bloccati da problematiche legate all'immobile, di proprietà privata e che «l'interesse dell'amministrazione c'è stato».Anche il direttore generale di Arpal Puglia, Gianluca Budano, ha confermato che la soluzione provvisoria potrebbe essere operativa già entro la settimana, con alcune postazioni attive per garantire la continuità dei servizi, in particolare quelli legati alle misure di contrasto alla povertà.Intanto Comune e Arpal guardano anche a una soluzione definitiva: tra le ipotesi al vaglio c'è il trasferimento del Centro per l'impiego nei locali dell'ex Principe di Napoli, in piazza Plebiscito.