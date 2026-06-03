Fumi dalla Buzzi
Fumi dalla Buzzi
La città

«Barletta non è inquinata? Ditelo ai nostri figli»

La nota di Rete Civica

Barletta - mercoledì 3 giugno 2026 Comunicato Stampa
«È trascorso poco più di un anno da quando, presso la Sala Sano Domenico, con patrocinio del Comune di Barletta, ci veniva illustrato con solenne compiacimento il "Rapporto Ambiente e Salute" redatto da Arpa Puglia, AReSS e Asl Bt. Un documento che, per chi ha buona memoria, dipingeva una Barletta idilliaca: aria in linea con i limiti di legge, balneazione eccellente e dati epidemiologici così rassicuranti da far invidia a una località montana. Ma se quel rapporto di dodici mesi fa ci invitava a dormire sonni tranquilli, il recentissimo Consiglio Comunale ha rincarato la dose con un colpo di teatro memorabile. Il primo cittadino, in un impeto di ottimismo, ha tuonato contro chiunque osi ancora dubitare: "Basta dire che Barletta è una città inquinata!"». Così i referenti di Rete Civica, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella.

«Ecco, prendiamo atto dell'ordine di scuderia. D'ora in avanti, pare, dovremo imparare a correggere le nostre percezioni sensoriali. Quei miasmi insopportabili che spesso ci svegliano al mattino e a volte anche a sera? Suggestione. Le polveri gialle che si posano sui balconi e sulle auto? Sarà semplice pulviscolo sahariano, o forse un effetto ottico collettivo. Le innumerevoli segnalazioni di cittadini preoccupati? Probabile frutto di una narrazione disfattista.

È affascinante questo sforzo istituzionale di costruire una realtà parallela attraverso il verbo dell'autorità. Mentre l'amministrazione ci invita a smetterla di parlare di inquinamento, il rapporto dell'anno scorso, che resta il documento ufficiale di riferimento, ammetteva candidamente il perdurare di falde in sofferenza, la necessità di bonifiche presso siti industriali e il superamento degli standard per sostanze fitosanitarie in mare. Ma non sottilizziamo: quando l'urlo del primo cittadino copre il rumore della realtà, tutto diventa "sotto controllo".
Ma c'è dell'altro, e il dubbio si fa strada prepotente. Siamo in dirittura d'arrivo: la consiliatura è al tramonto, la scadenza elettorale della prossima primavera è ormai all'orizzonte. E allora ecco il sospetto, quasi una certezza: non sarà che questa negazione ostinata dell'evidenza serva solo a non assumersi responsabilità scomode, proprio ora che il tempo stringe? Meglio gridare "tutto bene" oggi, per poi lasciare il cerino acceso in mano al prossimo inquilino della casa comunale, evitando di dover affrontare, in zona Cesarini, battaglie ambientali che richiederebbero coraggio e decisioni impopolari. La domanda, dunque, diventa obbligatoria: "Vi risulta davvero, dopo un anno e dopo questa assicurazione tonante, che la nostra città sia quella oasi di salute che ci viene descritta?".

Come Rete Civica, riteniamo che l'opacità stia diventando una cifra stilistica di questa amministrazione. Chiedere chiarezza su polveri, miasmi e bonifiche sembra essere diventato un atto di lesa maestà, anziché il fondamentale esercizio di un diritto democratico. Se la salute pubblica non è un problema, perché tanto nervosismo nel parlarne? E, soprattutto, perché questo disperato tentativo di svuotare di significato ogni segnalazione, se non per evitare di fare i conti con la realtà prima della fine del mandato? La verità, purtroppo, non si governa per decreto, né si zittisce con un grido in Consiglio. La città merita di più di questa pantomima rassicurante. Chiediamo trasparenza, non slogan: perché i cittadini, nonostante i divieti di parlarne, continuano ad avere polmoni che respirano e occhi che vedono. E non accetteremo che il futuro della nostra salute venga sacrificato sull'altare di una quiete elettorale che a noi costa, letteralmente, il respiro».
  • Rete Civica
Altri contenuti a tema
«Prima il silenzio, poi le passerelle: sull’erosione di Levante la politica rincorre i cittadini» Politica «Prima il silenzio, poi le passerelle: sull’erosione di Levante la politica rincorre i cittadini» La nota di Rete Civica
Rete Civica Barletta: «Sul degrado del cimitero servono risposte serie, non offese ai cittadini» Territorio Rete Civica Barletta: «Sul degrado del cimitero servono risposte serie, non offese ai cittadini» La nota di Rete Civica Barletta
Rete Civica Barletta ringrazia Giuseppe Calabrese. Raffaele Patella assume la presidenza. Politica Rete Civica Barletta ringrazia Giuseppe Calabrese. Raffaele Patella assume la presidenza. La nota dei civici
Barletta, Calabrese lascia Rete Civica: "Nessun dissapore, restano i valori comuni" Barletta, Calabrese lascia Rete Civica: "Nessun dissapore, restano i valori comuni" La nota dell'ormai ex componente dell'associazione cittadina
«Barletta, la città delle parole vuote: la legalità tradita nel silenzio degli indignati» Politica «Barletta, la città delle parole vuote: la legalità tradita nel silenzio degli indignati» La nota di Rete Civica
Rete Civica: «Tra alberi che cadono e fondi che sfumano: Barletta resta a guardare» Politica Rete Civica: «Tra alberi che cadono e fondi che sfumano: Barletta resta a guardare» La nota firmata da Giuseppe Calabrese, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella
«Barletta, città chiusa», l'intervento di Rete Civica Politica «Barletta, città chiusa», l'intervento di Rete Civica La nota firmata da Giuseppe Calabrese, Giuseppe Di Bari e Raffaele Patella
«Benvenuti negli orti sociali… spontanei della zona 167» Politica «Benvenuti negli orti sociali… spontanei della zona 167» La nota di Rete Civica
Barletta verso il riconoscimento di «Custode del Fratino»: stop agli eventi nelle aree di nidificazione
3 giugno 2026 Barletta verso il riconoscimento di «Custode del Fratino»: stop agli eventi nelle aree di nidificazione
Sinistra Italiana Barletta, partono i percorsi di autoformazione
3 giugno 2026 Sinistra Italiana Barletta, partono i percorsi di autoformazione
“Sognando la Pace”: a Barletta un concerto-testimonianza dedicato a padre Raffaele Di Bari
3 giugno 2026 “Sognando la Pace”: a Barletta un concerto-testimonianza dedicato a padre Raffaele Di Bari
Road show, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Barletta
3 giugno 2026 Road show, “Uffici di Prossimità” fa tappa a Barletta
Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno
3 giugno 2026 Centro Servizi per le Famiglie “Origami” di Barletta: la programmazione di giugno
Caso De Finis, il Pd risponde a Fratelli d'Italia
2 giugno 2026 Caso De Finis, il Pd risponde a Fratelli d'Italia
Procedura rinnovo AIA delle aziende insalubri della BAT, Michele Cianci chiede l'intervento del sindaco Cannito
2 giugno 2026 Procedura rinnovo AIA delle aziende insalubri della BAT, Michele Cianci chiede l'intervento del sindaco Cannito
Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta
2 giugno 2026 Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta
Potenzialmento illuminazione pubblica, il commento di Flavio Basile
2 giugno 2026 Potenzialmento illuminazione pubblica, il commento di Flavio Basile
Il messaggio del Sindaco Cosimo Cannito per la Festa della Repubblica
2 giugno 2026 Il messaggio del Sindaco Cosimo Cannito per la Festa della Repubblica
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.