“Architettura tra Sacro e Profano”, mostra a Palazzo San Domenico

L'Associazione U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d'Italia Sezione Provinciale Barletta Andria Trani nell'ambito delle sue attività culturali, organizza la Mostra, in collaborazione con il Centro Studi La Cittadella Innova Barletta e la Sala della Comunità S. Antonio.L'iniziativa nasce per far conoscere il patrimonio storico-monumentale di Barletta e Provincia. Vengono esposte nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, riproduzioni in scala in legno massello, opera del Dott. Nicola Palmitessa. Tra le più significative il Castello, il Duomo, il Teatro Curci, la chiesa di S. Maria della Vittoria di Barletta, la Cattedrale di Trani, Castel del Monte, il Duomo di San Sabino a Canosa di Puglia, il Santuario della B. V. Maria di Loreto a Trinitapoli e la Basilica della Natività di Betlemme.L'inaugurazione dell'evento si è svolta ieri 7 gennaio presso l'ex convento di San Domenico in via Cavour 8 e sarà visitabile sino al 15 gennaio.