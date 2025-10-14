Eventi
La biblioteca che vive. Storie, creatività e innovazione nel cuore di Barletta
A Palazzo San Domenico la cultura incontra le generazioni giovani
Barletta - martedì 14 ottobre 2025 17.42 Comunicato Stampa
L'Amministrazione comunale regala ad Ottobre importanti novità in tema di animazione culturale e promozione della lettura negli spazi della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San Domenico. Con lo slogan "La biblioteca che vive. Storie, creatività e innovazione nel cuore di Barletta" nascono, su impulso dell'Assessorato alla Cultura, nuove, brillanti iniziative affidate all'organizzazione della Biblioteca comunale "Sabino Loffredo" di Barletta d'intesa con la ditta "Pirene" S.r.l., affidataria del servizio. Ramificandosi attraverso cinque articolati ed interessanti percorsi progettuali, sapranno coinvolgere l'ampio panorama giovanile in età scolare (e non soltanto) dal corrente mese sino a Giugno 2026.
Il progetto, interamente finanziato da "Community Library, Biblioteca di Comunità" nell'ambito dell'Asse VI del POR Puglia 2014/2020, oltre a potenziare il "sistema delle biblioteche" cittadino già avviato con perentorio successo attraverso le nuove sedi di Palazzo San Domenico e della ex Cantina Sperimentale, punta ad ampliarne offerta e funzioni fornendo alla comunità innovazione trasversale per promuovere la lettura e la cultura. "La biblioteca che vive", richiamando l'attenzione sul modello evoluto di biblioteca rappresentato dall'ex Convento di Palazzo San Domenico (restituito dall'Amministrazione comunale alla pubblica fruibilità dopo recenti interventi di riqualificazione), punta soprattutto al coinvolgimento degli studenti per affiancarli in un iter formativo conformato alle attività di più ampio gradimento, eleggendolo a pieno merito luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e apprendimento dinamico e per questo culturalmente stimolante.
L'elenco dettagliato delle attività:
Corsi di Scrittura creativa e Storytelling. Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si svolgerà ogni sabato pomeriggio dal 25 Ottobre al 27 Giugno 2026.
Laboratori di Riscrittura filmica. Riservato agli studenti di scuole superiori di secondo grado, saranno programmati ogni venerdì pomeriggio dal 24 Ottobre al 20 Febbraio 2026.
Corsi di Storyboard. Ideati per alunni di scuole primarie e secondarie, si svolgeranno ogni domenica pomeriggio dal 26 Ottobre al 7 Giugno 2026. Prevista anche la frequenza di domenica mattina, dal 24 Maggio al 7 Giugno 2026.
Laboratorio di Booktrailer. Dal 18 Gennaio al 17 Maggio 2026.
Attività di Gamification. Coinvolgeranno gli alunni delle scuole primarie e studenti di scuole secondarie e di primo grado. Anche per quest'ultima possibilità sono previste sia frequenze mattutine – ogni domenica dal 26 Ottobre all'11 Gennaio 2026 – che pomeridiane, nei venerdì dal 27 Febbraio al 26 Giugno 2026.
Per iscriversi ai corsi sarà necessario inquadrare il QR code presente nella locandina allegata o cliccare sul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS_zLoo-xlFI6AlufCkHDWJD-GKp_XJhaPCDrbJqaWC5HVFQ/viewform
Info: Telefono 0883 578646, mail prestito.biblioteca@comune.barletta.bt.it.
