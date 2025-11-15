antonio decaro e Ruggiero Passero
Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista “Per la Puglia”

Appuntamento domani alle 10.30 alla Multisala Cinemars dell'Ipercoop di Andria

Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista "Per la Puglia"! Un incontro per parlare di soluzioni, non di promesse. Più servizi, più opportunità, più BAT. Domenica 16 novembre alle ore 10:30 ad Andria presso la Multisala CineMars (Ipercoop) il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro incontrerà i candidati al consiglio regionale: Ruggiero Passero, Daniela Maiorano, Irene Cornacchia, Arianna Di Benedetto e Vincenzo Valente.
