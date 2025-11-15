Barletta - sabato 15 novembre 2025
12.25 Sponsorizzato
Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista "Per la Puglia"! Un incontro per parlare di soluzioni, non di promesse. Più servizi, più opportunità, più BAT. Domenica 16 novembre alle ore 10:30 ad Andria presso la Multisala CineMars (Ipercoop) il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro incontrerà i candidati al consiglio regionale: Ruggiero Passero, Daniela Maiorano, Irene Cornacchia, Arianna Di Benedetto e Vincenzo Valente.
Altri contenuti a tema
L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale
Ieri in aula il resoconto delle attività di Bar.S.A., tra rinnovi e contese
Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto»
Nota congiunta del sindaco Cannito e dell’assessore all’ambiente Ruggiero Passero
Cronaca Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo»
L'assessore all'Ambiente denuncia: «Ti prenderemo e faremo di tutto per far sì che questo scempio non accada mai più»
Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno
Il sindaco Cannito ha firmato il decreto di nomina. Intanto sarebbe in corso una trattativa anche con l’assessore Ruggiero Passero
La città Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta
Il circolo Legambiente Barletta ha segnalato la vicenda agli uffici. Risponde l'assessore all'ambiente Passero
La città Giornata nazionale degli alberi, a Barletta saranno piantati oltre 20 arbusti
In tutti questi appuntamenti i protagonisti saranno gli alunni delle scuole di Barletta
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta gratis
nella tua e-mail