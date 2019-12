A Barletta la sede distaccata di Emiliano, arrivano le prime polemiche

Anche la provincia di Barletta-Andria-Trani avrà la sua sede istituzionale del Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e la città scelta per ospitarla è Barletta. Un'azione - come è stata definita dallo stesso Michele Emiliano – intrapresa per accorciare le distanze con la Regione; una decisione che ha suscitato alcune polemiche provenienti dai banchi dell'opposizione regionale.«Il presidente non è un'entità astratta ma si muove costantemente sul territorio pugliese, fino a percorrere 800/900 chilometri al giorno. Per questo, ho sentito la necessità di costituire sedi istituzionali al servizio dei nostri Comuni».a margine dell'inaugurazione svoltasi questa mattina a Barletta. Erano presenti il nuovo prefetto della Bat Maurizio Valiante e il presidente Bernardo Lodispoto, assente il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. «Adesso c'è un ufficio del presidente della regione in tutte le province, potrò quindi avviare un dialogo cittadino più diretto. In verità hanno già il mio numero, ma vedersi di persona è sempre meglio. Ora è possibile cominciare anche un'attività quotidiana, di ascolto e ricevimento; sarà faticoso ma spero di poterlo concretizzare».A circa cinque mesi dalle elezioni regionali, c'è qualcuno che sente puzza di bruciato, come il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Ventola che, attraverso nota stampa e la sua pagina social, esprime alcune considerazioni: «Ma quale credibilità ha un presidente di Regione che a pochi mesi dalle elezioni viene nella BAT a inaugurare la sede distaccata della presidenza?». Ma l'ex sindaco di Canosa Di Puglia rincara la dose parlando addirittura di abusivismo per ciò che concerne i locali preposti al Gabinetto della Presidenza. «In base a una convenzione, stipulata fra Regione Puglia e Comune di Barletta nel dicembre del 2016, è previsto che in via Marconi 51/53, dove Emiliano ha realizzato la nuova sede istituzionale della Regione Puglia, sia destinata all'attività di Protezione Civile e del Nucleo di Vigilanza della Polizia Regionale». In realtà quella delibera riguarderebbe solo il distaccamento dell'ex Polizia Provinciale con funzioni di vigilanza e controllo ambientale. La sezione di Protezione civile della Regione Puglia e dei Vigili del fuoco hanno invece ricevuto, nel mese di giugno, le chiavi dell'immobile presente all'interno dell'Orto Botanico.Il presidente Emiliano respinge le accuse è sorridendo dichiara: «Gli uffici sono di proprietà della regione Puglia quindi possiamo coesistere. L'opposizione grida che si tratta di un comitato elettorale? Devo ancora capire chi ho come opposizione».