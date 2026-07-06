Incidente ferroviario
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10 anni dall'incidente ferroviario tra Andria e Corato: istituita la Giornata del ricordo per le 23 vittime

La commemorazione ad Andria il 12 luglio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Barletta - lunedì 6 luglio 2026 9.18 Comunicato Stampa
Il 12 luglio per la Puglia sarà la "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016", per onorare e mantenere costante la memoria collettiva del tragico evento che ha colpito la comunità pugliese. La Giunta regionale ha avviato l'iter che porterà a una legge regionale che istituisca in modo permanente questa giornata del ricordo, occasione anche per sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sull'importanza della sicurezza nei trasporti e rinnovare l'impegno delle istituzioni a evitare che simili eventi si ripetano.

In vista del decimo anniversario del tragico incidente, la Giunta ha inoltre deliberato che per quest'anno sia la Città di Andria il luogo principale della commemorazione, che quest'anno accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«La memoria è un storia viva capace di tenere insieme le persone e di creare comunità - commenta il presidente Decaro -. L'istituzione della giornata del ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 12 luglio tra Andria e Corato, dopo dieci anni é il respiro che tiene vivo il ricordo di una giornata che ha segnato per sempre la storia della Puglia. La Puglia è onorata di poter accogliere domenica prossima il presidente della Repubblica Mattarella che con la scelta di essere qui insieme a noi e alle famiglie delle vittime si dimostra ancora una volta straordinario testimone di umanità».
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