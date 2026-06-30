Le Guardie d'Onore incontrano Maria Picardi Coliac: una lezione di vita che resterà nel cuore

L'incontro con la nota artista barlettana è stato organizzato dai delegati provinciali Alberto De Nisi e Antonio Doronzo

Ci sono incontri che nascono come semplici visite di cortesia e che, quasi senza accorgersene, si trasformano in esperienze capaci di lasciare un segno nel cuore. È quanto accaduto questa settimana, quando il nostro delegato provinciale, Alberto De Nisi, accompagnato dal Vice Delegato Antonio Doronzo, si è recato, in abiti civili e senza alcun protocollo, presso l'abitazione della celebre pittrice barlettana e centenaria Maria Picardi Coliac.



L'intento era quello di porgerle le più sincere congratulazioni per la prestigiosa nomina a Cavaliere della Repubblica, augurarle di continuare a vivere con la stessa straordinaria energia che la contraddistingue e consegnarle il nostro gagliardetto quale segno di stima e riconoscenza.

Ma ciò che doveva essere un breve saluto si è trasformato in un viaggio emozionante attraverso una vita interamente dedicata all'arte, alla cultura e all'amore per la propria terra.

Con la spontaneità e l'entusiasmo di chi continua a guardare il mondo con gli occhi di una giovane artista, Maria Picardi Coliac ci ha aperto le porte del suo studio. Ci ha mostrato i suoi strumenti di lavoro, raccontato le sue tecniche e guidato tra decine di opere straordinarie, ognuna custode di un ricordo, di un'emozione, di una parte della sua anima.

Con grande lucidità e sorprendente passione ha ripercorso le tappe della sua formazione, ricordando quando, ancora bambina, il padre la affidò al maestro Vincenzo De Stefano, fino ai preziosi insegnamenti ricevuti dal celebre storico e critico d'arte professor Michele Cassandro. Un percorso artistico costruito negli anni con umiltà, sacrificio e continua ricerca, frequentando artisti, atelier, accademie e confrontandosi con le più diverse correnti artistiche.

Quasi tre ore sono trascorse senza che ce ne rendessimo conto. Tre ore intense, ricche di racconti, sorrisi, ricordi ed emozioni che ci hanno permesso di conoscere non solo una delle più importanti artiste della nostra terra, ma una donna straordinaria, esempio di forza, eleganza e amore per la vita.

«Di Maria Picardi Coliac si potrebbero raccontare infinite cose». Ha dichiarato il Vice Delegato Antonio Doronzo. «Ma ciò che più colpisce è la sua inesauribile forza d'animo, la sua tenacia e il desiderio, ancora oggi vivo e instancabile, di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nostra amata Puglia. Attraverso le sue opere continua a raccontare al mondo la bellezza della nostra terra, dimostrando che la passione non conosce età».



Il momento dei saluti è stato accompagnato da fotografie che conserveremo con particolare affetto. Immagini semplici, spontanee e autentiche, nelle quali i sorrisi raccontano molto più delle parole: sembrano gli scatti di amici che si ritrovano dopo una lunga vita di esperienze condivise.

Anche il Delegato Provinciale Alberto De Nisi ha voluto esprimere il proprio pensiero: «Maria Picardi Coliac è una donna che incarna i valori più autentici dell'arte e della vita. Alla straordinaria sensibilità artistica ha saputo unire un profondo senso della famiglia, senza mai rinunciare al suo ruolo di moglie e di madre. La sua esistenza dimostra che talento, sacrificio, dedizione e amore possono convivere armoniosamente. Incontrarla è stato un privilegio e un'emozione che porteremo a lungo nel cuore».

Ci sono persone che dipingono quadri e persone che, con il loro esempio, dipingono la vita. Maria Picardi Coliac appartiene a entrambe le categorie. Lasciando la sua casa, abbiamo portato con noi il ricordo di una grande artista e di una donna straordinaria, che continua a trasmettere bellezza, speranza e amore per la cultura. Un patrimonio umano e artistico che merita di essere custodito e tramandato. È anche attraverso incontri come questo che le Guardie d'Onore rinnovano il senso più autentico della propria missione: onorare e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, custodi della memoria, della cultura e dei valori della nostra Nazione.