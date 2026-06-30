Federazione Pallacanestro
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A Barletta il corso nazionale per allenatori della Federazione Pallacanestro

Il corso durerà fino al prossimo 11 Luglio

Barletta - martedì 30 giugno 2026 10.28 Comunicato Stampa
Per il secondo anno consecutivo la Città di Barletta, unica tappa del Centro Sud, è sede del corso nazionaledi "Allenatore" promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L'iniziativa è partita dal Comitato Regionale Puglia che ha proposto la candidatura di Barletta ad ospitare l'evento. Sono 100 i corsisti provenienti da tutte le regioni d'Italia.

L'Amministrazione comunale, tramite il Sindaco Cannito e l'Assessore allo sport Massimiliano Dileo, ha immediatamente aderito mettendo a disposizione il PalaDisfida Marchiselli e la palestra dell'Istituto Fieramosca. Il supporto organizzativo è a cura della N.Cestistica Barletta. Il corso durerà fino al prossimo 11 Luglio
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