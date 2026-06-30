A Barletta il corso nazionale per allenatori della Federazione Pallacanestro

Per il secondo anno consecutivo la Città di Barletta, unica tappa del Centro Sud, è sede del corso nazionaledi "Allenatore" promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L'iniziativa è partita dal Comitato Regionale Puglia che ha proposto la candidatura di Barletta ad ospitare l'evento. Sono 100 i corsisti provenienti da tutte le regioni d'Italia.L'Amministrazione comunale, tramite il Sindaco Cannito e l'Assessore allo sport Massimiliano Dileo, ha immediatamente aderito mettendo a disposizione il PalaDisfida Marchiselli e la palestra dell'Istituto Fieramosca. Il supporto organizzativo è a cura della N.Cestistica Barletta. Il corso durerà fino al prossimo 11 Luglio