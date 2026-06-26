Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio

Si amplia la presenza del Laboratorio Analisi Pennetti sul territorio della Bat e del nord-barese. Dopo le sedi di Barletta, Terlizzi e Canosa, il gruppo ha inaugurato una nuova struttura a Trinitapoli, in via Madriglia, rafforzando così una rete sanitaria che da quasi cinquant'anni opera nel settore della diagnostica di laboratorio.Fondato nel 1978, Pennetti Lab è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel campo delle analisi cliniche, grazie a un'organizzazione composta da personale qualificato, tecnologie diagnostiche aggiornate e una gamma di servizi che spazia dagli esami chimico-clinici e microbiologici alle indagini allergologiche e di biologia molecolare.L'apertura della sede di Trinitapoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell'azienda e risponde all'esigenza di rendere più accessibili i servizi diagnostici ai cittadini del basso Tavoliere e delle aree limitrofe. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso le altre sedi e di offrire un punto di riferimento più vicino per esami, controlli e attività di prevenzione.Nel corso degli anni il laboratorio ha progressivamente ampliato le proprie attività, introducendo nuovi servizi e investendo nell'innovazione tecnologica. Tra le prestazioni offerte figurano anche servizi dedicati alla medicina del lavoro, il prelievo domiciliare e specifiche analisi specialistiche, a testimonianza di una crescente attenzione alle diverse esigenze del territorio.Con l'apertura di Trinitapoli, Pennetti Lab consolida dunque la propria presenza nell'area nord della Puglia, puntando su prossimità, continuità del servizio e potenziamento dell'assistenza diagnostica locale, in un settore sempre più centrale per la prevenzione e la tutela della salute.