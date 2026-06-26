Pennetti Lab apre a Trinitapoli
Pennetti Lab apre a Trinitapoli
Speciale

Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio

Il laboratorio, attivo dal 1978 e già presente a Barletta, Terlizzi e Canosa, amplia la propria rete con un nuovo punto in via Madriglia

Barletta - venerdì 26 giugno 2026 14.10 Sponsorizzato
Si amplia la presenza del Laboratorio Analisi Pennetti sul territorio della Bat e del nord-barese. Dopo le sedi di Barletta, Terlizzi e Canosa, il gruppo ha inaugurato una nuova struttura a Trinitapoli, in via Madriglia, rafforzando così una rete sanitaria che da quasi cinquant'anni opera nel settore della diagnostica di laboratorio.

Fondato nel 1978, Pennetti Lab è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel campo delle analisi cliniche, grazie a un'organizzazione composta da personale qualificato, tecnologie diagnostiche aggiornate e una gamma di servizi che spazia dagli esami chimico-clinici e microbiologici alle indagini allergologiche e di biologia molecolare.

L'apertura della sede di Trinitapoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell'azienda e risponde all'esigenza di rendere più accessibili i servizi diagnostici ai cittadini del basso Tavoliere e delle aree limitrofe. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso le altre sedi e di offrire un punto di riferimento più vicino per esami, controlli e attività di prevenzione.

Nel corso degli anni il laboratorio ha progressivamente ampliato le proprie attività, introducendo nuovi servizi e investendo nell'innovazione tecnologica. Tra le prestazioni offerte figurano anche servizi dedicati alla medicina del lavoro, il prelievo domiciliare e specifiche analisi specialistiche, a testimonianza di una crescente attenzione alle diverse esigenze del territorio.

Con l'apertura di Trinitapoli, Pennetti Lab consolida dunque la propria presenza nell'area nord della Puglia, puntando su prossimità, continuità del servizio e potenziamento dell'assistenza diagnostica locale, in un settore sempre più centrale per la prevenzione e la tutela della salute.
  • eventi
Altri contenuti a tema
“Biblioteca in spiaggia” a Barletta: si comincia sabato 27 giugno Eventi “Biblioteca in spiaggia” a Barletta: si comincia sabato 27 giugno L'obiettivo è rendere più immediato l’accesso ai libri e alla diffusione del sapere
Conclusi i controlli sui locali di pubblico intrattenimento a Barletta: confermate le condizioni di sicurezza Attualità Conclusi i controlli sui locali di pubblico intrattenimento a Barletta: confermate le condizioni di sicurezza La comunicazione del sindaco Cannito e l’Assessore alle Attività produttive Giuseppe Dileo
Poetry Slam torna a Barletta: poesia e arte all'Anfiteatro del Castello Eventi Poetry Slam torna a Barletta: poesia e arte all'Anfiteatro del Castello Oggi dalle 20 alle 21 esibizioni live di poeti e poetesse del territorio e mostre di giovani artisti
Rivamare: la spiaggetta panoramica del Marensky Rivamare: la spiaggetta panoramica del Marensky Lo spot strategico accanto al Braccio di Levante riportato a nuova vita
Condivisione Benedetta: nuove strade per il dono, incontro di formazione per i referenti parrocchiali “Sovvenire” La città Condivisione Benedetta: nuove strade per il dono, incontro di formazione per i referenti parrocchiali “Sovvenire” L’iniziativa si terrà venerdì 19 giugno
"Aperti per voi sotto le stelle": alla scoperta della Chiesa dei Greci di Barletta - FOTO Eventi "Aperti per voi sotto le stelle": alla scoperta della Chiesa dei Greci di Barletta - FOTO Visite guidate in un mix di culture e storia del territorio Barlettano
Parco Giochi di Via Ferdinando Chieffi: proposta di gestione condivisa per l’estate Attualità Parco Giochi di Via Ferdinando Chieffi: proposta di gestione condivisa per l’estate Il Comitato Spontaneo Quartiere Medaglie d’Oro propone una sperimentazione di un mese
"La città che vorrei": il progetto di Retake Barletta con gli studenti del liceo artistico Léontine e De Nittis La città "La città che vorrei": il progetto di Retake Barletta con gli studenti del liceo artistico Léontine e De Nittis Un murales realizzato dalla 4ª AL in via Leonardo da Vinci
Ritrovata in mare senza vita la donna scomparsa sul lungomare di Levante a Barletta
26 giugno 2026 Ritrovata in mare senza vita la donna scomparsa sul lungomare di Levante a Barletta
Fuga di gas in via Enrico Fermi a Barletta: evacuata l'area
26 giugno 2026 Fuga di gas in via Enrico Fermi a Barletta: evacuata l'area
Da Barletta agli Europei di Padel: presenti tre altlete del Circolo Tennis Hugo Simmen
26 giugno 2026 Da Barletta agli Europei di Padel: presenti tre altlete del Circolo Tennis Hugo Simmen
Esercitazione antincendio nel porto di Barletta: testate le procedure di emergenza
26 giugno 2026 Esercitazione antincendio nel porto di Barletta: testate le procedure di emergenza
Sospensione attività Buzzi Unicem, Luigi Dicataldo: «Un atto di coraggio da parte dell'amministrazione Cannito»
26 giugno 2026 Sospensione attività Buzzi Unicem, Luigi Dicataldo: «Un atto di coraggio da parte dell'amministrazione Cannito»
Cementeria Barletta, Michele Lamacchia (PD Bat): "Bene ordinanza Sindaco, ora chiarezza e rigore»
26 giugno 2026 Cementeria Barletta, Michele Lamacchia (PD Bat): "Bene ordinanza Sindaco, ora chiarezza e rigore»
Chiusura forno clinker Cementeria, il commento del Pd Barletta
26 giugno 2026 Chiusura forno clinker Cementeria, il commento del Pd Barletta
Buzzi Unicem: «Massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder»
26 giugno 2026 Buzzi Unicem: «Massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder»
Giornata mondiale del rifugiato: le iniziative a Barletta
26 giugno 2026 Giornata mondiale del rifugiato: le iniziative a Barletta
“Biblioteca in spiaggia” a Barletta: si comincia sabato 27 giugno
26 giugno 2026 “Biblioteca in spiaggia” a Barletta: si comincia sabato 27 giugno
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.