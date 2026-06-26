Buzzi Unicem Barletta
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Buzzi Unicem: «Massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder»

La nota dell'azienda

Barletta - venerdì 26 giugno 2026 9.39 Comunicato Stampa
In relazione alla Diffida ricevuta dalla Provincia di BarlettaAndria-Trani e all'Ordinanza del Comune di Barletta, l'azienda condivide l'esigenza delle Autorità di analizzare le cause della fermata improvvisa dell'attività e di valutare i relativi impatti in modo rigoroso. Sono in corso con l'ausilio di professionisti terzi le verifiche e gli interventi necessari per la riattivazione degli impianti e del sistema di monitoraggio, in ottemperanza alle prescrizioni di ARPA Puglia. L'obiettivo comune è il ripristino delle condizioni di normale e sicuro esercizio dello stabilimento. Buzzi Unicem conferma l'impegno nei confronti dei propri stakeholder, a partire dai dipendenti del sito produttivo, e ha attivato un piano gestionale per garantire la continuità delle forniture ai propri clienti. Dichiara Paolo Zelano, Amministratore Delegato di Buzzi Unicem:

L'azienda ribadisce il proprio impegno a garantire la massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder. Stiamo operando con ogni tempestività per completare le verifiche necessarie e realizzare gli interventi richiesti, con l'obiettivo di ripristinare quanto prima le normali condizioni operative nel pieno rispetto della sicurezza, dell'ambiente e delle prescrizioni degli enti competenti.

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