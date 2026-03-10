Riaprono i punti vendita Coop di Barletta
Riaprono i punti vendita Coop di Barletta
Speciale

Riaprono i punti vendita Coop di Barletta, rinnovati e più freschi che mai

Tutto pensato per offrire qualità, convenienza e un’esperienza di spesa ancora migliore

Barletta - martedì 10 marzo 2026 12.54 Sponsorizzato
Riaprono, rinnovati e più freschi che mai. I punti vendita Coop di Barletta in via S. Antonio e in Piazza Federico Svevia sono pronti ad accogliere i clienti in spazi rinnovati e reparti ancora più ricchi.

Dalla fresca ortofrutta alla gastronomia, dalla pescheria al banco carni, passando per formaggi, ittico, pane sfornato tutto il giorno e una cantina vini selezionata: tutto pensato per offrire qualità, convenienza e un'esperienza di spesa ancora migliore.

Scorpi il volantino su Coop – COOP Master Puglia

NOVITÁ WHATSAPP: CACCIA ALLE SORPRESE DELLE UOVA CON TANTI SCONTI E BUONI SCONTO
Vai su: Buona Pasqua Coop
Riaprono i punti vendita Coop di BarlettaRiaprono i punti vendita Coop di BarlettaRiaprono i punti vendita Coop di BarlettaRiaprono i punti vendita Coop di BarlettaRiaprono i punti vendita Coop di Barletta
Incendio in via Vista a Barletta, soccorsi residenti e vicini di casa
10 marzo 2026 Incendio in via Vista a Barletta, soccorsi residenti e vicini di casa
Rete ENEL, lavori per asfalto in zona Patalini: le vie interessate
10 marzo 2026 Rete ENEL, lavori per asfalto in zona Patalini: le vie interessate
Chiusura temporanea del centro raccolta rifiuti di via Callano per lavori di manutenzione
10 marzo 2026 Chiusura temporanea del centro raccolta rifiuti di via Callano per lavori di manutenzione
Barletta-Afragolese, ricorso respinto: omologato il 2-0 del Puttilli
10 marzo 2026 Barletta-Afragolese, ricorso respinto: omologato il 2-0 del Puttilli
La barlettana Teresa Lelario è la vincitrice della "Mare&Sale Half Marathon " a Margherita di Savoia
10 marzo 2026 La barlettana Teresa Lelario è la vincitrice della "Mare&Sale Half Marathon" a Margherita di Savoia
Speculazioni su caro carburante, Cannito: "Ho sollecitato la Guardia di Finanza, partiti i controlli a Barletta "
10 marzo 2026 Speculazioni su caro carburante, Cannito: "Ho sollecitato la Guardia di Finanza, partiti i controlli a Barletta"
Barlettani bloccati in Thailandia da più di una settimana: il racconto
10 marzo 2026 Barlettani bloccati in Thailandia da più di una settimana: il racconto
Sottovia di via Torino di nuovo inagibile, «225 mila euro spesi e siamo punto e a capo»
10 marzo 2026 Sottovia di via Torino di nuovo inagibile, «225 mila euro spesi e siamo punto e a capo»
Nuova Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, Damiani: "Momento storico dopo iter lungo e complesso "
10 marzo 2026 Nuova Caserma Vigili del Fuoco a Barletta, Damiani: "Momento storico dopo iter lungo e complesso"
Disagi al sottovia Imbriani, la denuncia della Lista Emiliano Sindaco di Puglia
10 marzo 2026 Disagi al sottovia Imbriani, la denuncia della Lista Emiliano Sindaco di Puglia
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.