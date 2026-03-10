Speciale
Riaprono i punti vendita Coop di Barletta, rinnovati e più freschi che mai
Tutto pensato per offrire qualità, convenienza e un’esperienza di spesa ancora migliore
Barletta - martedì 10 marzo 2026 12.54 Sponsorizzato
Riaprono, rinnovati e più freschi che mai. I punti vendita Coop di Barletta in via S. Antonio e in Piazza Federico Svevia sono pronti ad accogliere i clienti in spazi rinnovati e reparti ancora più ricchi.
Dalla fresca ortofrutta alla gastronomia, dalla pescheria al banco carni, passando per formaggi, ittico, pane sfornato tutto il giorno e una cantina vini selezionata: tutto pensato per offrire qualità, convenienza e un'esperienza di spesa ancora migliore.
Scorpi il volantino su Coop – COOP Master Puglia
NOVITÁ WHATSAPP: CACCIA ALLE SORPRESE DELLE UOVA CON TANTI SCONTI E BUONI SCONTO
Vai su: Buona Pasqua Coop
Dalla fresca ortofrutta alla gastronomia, dalla pescheria al banco carni, passando per formaggi, ittico, pane sfornato tutto il giorno e una cantina vini selezionata: tutto pensato per offrire qualità, convenienza e un'esperienza di spesa ancora migliore.
Scorpi il volantino su Coop – COOP Master Puglia
NOVITÁ WHATSAPP: CACCIA ALLE SORPRESE DELLE UOVA CON TANTI SCONTI E BUONI SCONTO
Vai su: Buona Pasqua Coop