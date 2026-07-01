Riunione Buzzi Unicem
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La città

Buzzi Unicem, Lodispoto: «Verifichiamo impegni assunti dalla società, continuiamo con attenzione»

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto

Barletta - mercoledì 1 luglio 2026 11.33 Comunicato Stampa
«Oggi ho incontrato il comitato Operazione Aria Pulita per la seconda volta sul tema della cementeria Buzzi Unicem di Barletta. Ebbene, noi abbiamo già inviato la diffida, il sindaco di Barletta ha emanato un'ordinanza e ora la società deve adeguarsi alle prescrizioni dell'Arpa Puglia che effettuerà una verifica formale sull'adempienza», si legge nella nota del presidente della BAT, Bernardo Lodispoto.

«A seguito di questo controllo, ci verrà comunicato l'esito e noi saremo consequenziali, assumendo le dovute determinazioni. Contestualmente, pubblicheremo tutti gli atti per l'avvio della procedura del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, trattando insieme l'Aia e gli approfondimenti sugli ultimi incidenti. Ora verificheremo tutti gli interventi che la società si è impegnata a portare a termine e dopo incontreremo ancora il comitato che ringrazio per l'approccio costruttivo», conclude.
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