Poetry Slam torna a Barletta: poesia e arte all'Anfiteatro del Castello

Dopo le ultime due edizioni passate svolte durante il periodo invernale, quest'anno il collettivo Poetry Slam Barletta ha l'occasione di tornare alle origini riunendo ancora una volta i poeti e le poetesse del territorio sotto il medesimo sole estivo. Per questo il 25 Giugno all'Anfiteatro del Castello di Barletta dalle 20 alle 21 ci saranno esibizioni live di poesie ed esposizioni pittoriche e fotografiche a cura di giovani artisti del territorio.«Portare avanti ciò che abbiamo iniziato ben 4 anni fa è il nostro obiettivo primario, cercando di restituire la poesia ai barlettani e alle barlettane, così come Marc Smith la restituì al pubblico di Chicago. Tuttavia, quest'anno non siamo da soli: il nostro momento si inserirà all'interno del contesto del Mediterranean Education & Culture Forum 2026 (MEC 2026), che si articolerà in un carosello di eventi il 24, 25 e 26 giugno tra Foggia e Barletta. Facendo nostro il proposito del Festival, intendiamo mettere in evidenza il potenziale della Puglia come ponte culturale nel bacino Mediterraneo, traducendovi il nostro desiderio di riscatto e il sogno di rendere la nostra terra florida e vivibile per le future generazioni.Quotidianamente ci preme la domanda sul futuro che vogliamo per Barletta. A nostro parere, questo risponde al nome di ecosistema di innovazione territoriale. Crediamo che questa spinta innovativa non possa certamente passare solo per la tecnologia, ma che debba al contempo essere animata da una intensa attività sociale, culturale, associazionistica e politica, che ambiscano a trasformare la nostra terra in un polo attrattivo artistico, lavorativo e sociale mediterraneo.Per questo e per tanto altro invitiamo la comunità cittadina a partecipare all'iniziativa di cui sopra, nella speranza di lasciare un segno tangibile e coerente all'interno della collettività in cui ciascuno e ciascuna di noi abita e vive pienamente», così il collettivo.