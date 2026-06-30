Delcuratolo, titolo italiano U18 nel martello a Grosseto: è azzurro per gli Europei di Rieti

Michele Delcuratolo conquista il titolo italiano allievi nel lancio del martello ai Campionati Italiani U18 di Grosseto con la misura di, nuovo primato personale. Per il martellista dell', allenato da, arriva contestualmente la qualificazione ufficiale ai, in programma aGrosseto, pista di Zamuner. Delcuratolo entra in pedana, carica la rotazione e lascia andare il martello oltre i 65 metri. È il lancio decisivo, quello che mette tutti dietro e consegna al giovane pugliese la sua terza medaglia d'oro italiana. Un risultato che pesa doppio considerando il contesto: siamo al, a pochi mesi dalottenuto nell'ottobre scorso. La progressione è verticale, la maturità agonistica sorprende per un atleta ancora giovanissimo, capace di migliorare nel momento che conta di più: la gara.I numeri parlano chiaro. Tre campionati italiani in bacheca — due tra i cadetti, uno appena conquistato tra gli allievi — e una traiettoria di crescita che il metro conferma uscita dopo uscita. Dietro questa progressione c'è la firma del tecnico, artefice di una costruzione atletica paziente e progressiva che oggi raccoglie i frutti a livello nazionale e si prepara a misurarsi su quello continentale. Sotto la sua guida Delcuratolo ha bruciato le tappe senza bruciare le energie, trovando al momento giusto la prestazione che vale una stagione.La qualificazione agliè la conseguenza diretta del titolo di Grosseto. Delcuratolo vestirà la maglia azzurra a metà luglio in una delle piazze più iconiche dell'atletica mondiale — la città dei record, la città di Mennea. Un palcoscenico importante per un ragazzo che non sembra avere fretta di aspettare il suo momento, perché il suo momento è già adesso.A fare da cornice a questo exploit individuale c'è anche un traguardo collettivo di rilievo. Con il titolo di Grosseto, l'entra per la prima volta nell'albo d'oro dei campionati italiani di categoria. Una società che porta il nome di una città dalla grande tradizione sportiva e che oggi può vantare un campione italiano tra le proprie fila. Barletta e atletica: un binomio che torna a risuonare, con un ragazzo e il suo martello a tenerne viva la storia.Prima di Rieti, però, c'è un appuntamento da non perdere. Il prossimo, la stessa Atletica Sprint Barletta sarà protagonista come organizzatrice del, una manifestazione di caratura internazionale che vedrà in gara campioni da tutta Europa e non solo. In mezzo a tanti grandi nomi, la serata riserverà uno spazio speciale per festeggiaree il suo titolo tricolore, in quella che si preannuncia come una vera e propria celebrazione con l'intera città e la Puglia intera. Un modo bellissimo per salutare un campione prima che parta alla volta di Rieti con la maglia azzurra addosso.Appuntamento a Barletta il 3 luglio, e poi a Rieti a metà luglio.