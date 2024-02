Volley femminile, serie D: A.S.D. Volley Barletta esordisce in Coppa Puglia

L'A.S.D. Volley Barletta esordirà oggi inospitando in casa i quarti di finale. Dopo quasi dieci anni infatti, grazie al primo posto in classifica conquistato alla fine del girone di andata, si tornerà a giocare la prestigiosa competizione in terra barlettana.Per le biancorosse si preannuncia una gara complicata, le ospiti di Pallavolo Massafra infatti, attualmente quarte classificate del girone B, venderanno cara la pelle dal primo all'ultimo punto. Ma il più grande nemico delle ragazze barlettane, come dimostrato finora, sono loro stesse. Ne è testimone la gara dello scorso sabato in casa delle prime in classifica di Primadonna Bari, dove si è consumata una pesante sconfitta, in cui i demeriti delle biancorosse hanno inciso molto più dei meriti delle padrone di casa.L'A.S.D. Volley Barletta, padrona assoluta del proprio destino, chiama a raccolta il pubblico barlettano, che tanto positivamente ha inciso nelle precedenti gare casalinghe.Appuntamento