Calcio pallone
Calcio pallone
Calcio

Terza Categoria Bari: prima giornata in chiaroscuro per le due barlettane

Borgovilla battuto 1-3 in casa dal Fotballite Adelfia. New Carpediem corsara a Enziteto con uno spettacolare 5-3

Barletta - mercoledì 22 ottobre 2025
È stato un debutto in chiaroscuro quello delle due squadre barlettane di Terza Categoria Puglia, con il Borgovilla uscito sconfitto per 1-3 al Manzi Chiapulin nell'anticipo di sabato sera contro il Footballite Adelfia, e la New Carpediem tornata viceversa con i tre punti dal Centro Sportivo San Pio di Enziteto, al termine di un vibrante e spettacolare 5-3 ai danni dei Warriors Bari, ma andiamo con ordine.

La stagione del calcio barlettano di Terza Categoria è stata aperta sabato sera al Manzi Chiapulin dal confronto tra Borgovilla e Fotballite Adelfia.

Partenza forte dei rossoblu barlettani che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a un gran gol di Pignatelli.

Poi però nel secondo tempo è salita in cattedra la formazione barese che ribalta il punteggio già nei primissimi minuti con una doppietta di Paparella (complice anche un errore del portiere barlettano in occasione del secondo gol), per poi chiudere nel finale la pratica grazie a un rigore messo a segno da Bruno.

A dir poco pirotecnico invece il successo esterno della New Carpediem sul campo dei Warriors Bari, in un confronto terminato 5-3 grazie alle reti di Vino, Iurilli, Piccolo e alla doppietta di Rizzi peri barlettani, e di Giordano (doppietta) e Santonastaso per i baresi.

Per quanto riguarda gli altri risultati della prima giornata di Terza Categoria zona Bari, vittorie anche per Liberty Bari (2-1 all'Atletico Bisceglie), Football Acquaviva (3-1 sul campo del Bisceglie Next Gen), per la Pugliese Bitonto (3-1 alla Fulgor Molfetta), Real Molfetta (2-0 al New Team Cellammare), e infine della ASD Trani (1-0 al Next Club di Bari).

Prossimo impegno nel prossimo turno per Borgovilla e New Carpediem, rispettivamente sul campo del Next Club Bari, e al Manzi Chiapulin contro la Pugliese Bitonto
  • Terza Categoria
Altri contenuti a tema
Terza Categoria: Borgovilla e New Carpe Diem inserite nel raggruppamento "barese" Terza Categoria: Borgovilla e New Carpe Diem inserite nel raggruppamento "barese" Le due squadre barlettane faranno parte di un girone da 14 squadre che racchiude realtà calcistiche delle province di Bari e BAT
Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale "
22 ottobre 2025 Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale"
"Cassetto distratto ", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
22 ottobre 2025 "Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro
Tra grattacieli e canyon: un tour negli Stati Uniti cambia il tuo sguardo sul mondo
22 ottobre 2025 Tra grattacieli e canyon: un tour negli Stati Uniti cambia il tuo sguardo sul mondo
Chiusura braccio di Levante, l’amarezza di Barletta Ricettiva
22 ottobre 2025 Chiusura braccio di Levante, l’amarezza di Barletta Ricettiva
Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali»
22 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali»
1
Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità»
22 ottobre 2025 Manutenzione delle aree giochi, PD: «Era ora, ma deve essere la normalità»
Sport e inclusione protagonisti della 15^ edizione della "Barlettabile "
22 ottobre 2025 Sport e inclusione protagonisti della 15^ edizione della "Barlettabile"
Fiume Ofanto, prosegue il processo di partecipazione con il progetto "GREW "
22 ottobre 2025 Fiume Ofanto, prosegue il processo di partecipazione con il progetto "GREW"
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
21 ottobre 2025 Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
Aree giochi, il comitato 167: «Finalmente attenzione e manutenzione»
21 ottobre 2025 Aree giochi, il comitato 167: «Finalmente attenzione e manutenzione»
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.