Terza Categoria Bari: prima giornata in chiaroscuro per le due barlettane

È stato un debutto in chiaroscuro quello delle due squadre barlettane di Terza Categoria Puglia, con il Borgovilla uscito sconfitto per 1-3 al Manzi Chiapulin nell'anticipo di sabato sera contro il Footballite Adelfia, e la New Carpediem tornata viceversa con i tre punti dal Centro Sportivo San Pio di Enziteto, al termine di un vibrante e spettacolare 5-3 ai danni dei Warriors Bari, ma andiamo con ordine.

La stagione del calcio barlettano di Terza Categoria è stata aperta sabato sera al Manzi Chiapulin dal confronto tra Borgovilla e Fotballite Adelfia.

Partenza forte dei rossoblu barlettani che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a un gran gol di Pignatelli.

Poi però nel secondo tempo è salita in cattedra la formazione barese che ribalta il punteggio già nei primissimi minuti con una doppietta di Paparella (complice anche un errore del portiere barlettano in occasione del secondo gol), per poi chiudere nel finale la pratica grazie a un rigore messo a segno da Bruno.

A dir poco pirotecnico invece il successo esterno della New Carpediem sul campo dei Warriors Bari, in un confronto terminato 5-3 grazie alle reti di Vino, Iurilli, Piccolo e alla doppietta di Rizzi peri barlettani, e di Giordano (doppietta) e Santonastaso per i baresi.

Per quanto riguarda gli altri risultati della prima giornata di Terza Categoria zona Bari, vittorie anche per Liberty Bari (2-1 all'Atletico Bisceglie), Football Acquaviva (3-1 sul campo del Bisceglie Next Gen), per la Pugliese Bitonto (3-1 alla Fulgor Molfetta), Real Molfetta (2-0 al New Team Cellammare), e infine della ASD Trani (1-0 al Next Club di Bari).



Prossimo impegno nel prossimo turno per Borgovilla e New Carpediem, rispettivamente sul campo del Next Club Bari, e al Manzi Chiapulin contro la Pugliese Bitonto